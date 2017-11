SEO On-Page: Sfaturi pentru cei care cauta servicii de optimizare SEO pentru Google

Algoritmii Google se afla intr-o permanenta schimbare. De aceea, tehnici precum includerea a zeci de cuvinte-cheie pe site nu par sa mai fie suficiente. Cu privire la acest subiect au fost efectuate, de-a lungul vremii, o multime de studii, ale caror concluzii pot fi valorificate de catre cei ce isi doresc sa isi optimizeze site-ul.

Ce este SEO On-Page?

Daca esti in cautare de servicii SEO, trebuie, in primul rand, sa intelegi ce inseamna SEO On-Page. Acesta reprezinta o serie de tactici care, folosite corect si impreuna, pot ajuta site-ul tau sa aiba o pozitionare mai buna in motoarele de cautare, precum Google.

Majoritatea informatiilor din mediul online se axeaza, in principal, pe folosirea exacta a cuvintelor-cheie plasate strategic la nivelul website-ului:

in numele domeniului;

in URL-uri;

in titluri;

in metadescrieri;

in H1, H2;

in continutul de pe site etc.

Cu toate acestea, s-a aratat ca, in prezent, exista multi alti factori ce trebuie luati in considerare, pe langa cei privitori la cuvintele-cheie.

Iata o parte dintre factorii SEO On-Page carora trebuie sa le acorzi atentie!

Vechimea paginii

Dintre toti factorii SEO On-Page, acesta pare a avea cea mai mare corelatie cu rankingul Google. Datele arata faptul ca un continut nou are nevoie de un timp indelungat pentru a ajunge pe prima pagina de rezultate.

Asadar, daca iti doresti sa cresti rapid traficul organic, investeste timp si resurse in paginile site-ului care au o vechime mai mare si deja se afiseaza in rezultatele Google pe mai multe cuvinte cheie. Iata cum:

Actualizeaza continutul acelor pagini;

Asigura-te ca pagina ta raspunde nevoilor celor care cauta informatii mai bine decat paginile existente deja in top 10;

Schimba data ultimului update pe acea pagina;

Promoveaz-o ca si cum ar fi noua;

Creeaza linkuri noi.

Folosirea HTTPS

Chiar daca peste 80% dintre paginile aflate pe pozitia #1 in Google nu sunt securizate, se poate constata faptul ca proportia paginilor securizate in pozitiile 1-3 este mai mare decat in pozitiile 4-10.

In 2014, Google a declarat oficial ca HTTPS va reprezenta un factor de ranking. In plus, datele oferite de studii arata, intr-adevar, o corelatie intre paginile de tip https si rankingul Google. Asadar, este recomandat sa iti securizezi website-ul, in special daca vei colecta date personale de la vizitatori.

Chiar daca acest lucru nu va avea un impact masiv asupra rankigului tau, cei care vor observa pagina ta web o vor percepe ca fiind sigura si de incredere, ceea ce iti va aduce, cu siguranta, beneficii.

Viteza de incarcare a paginii

In anul precedent, au circulat zvonuri conform carora Google nu mai ia in calcul viteza de incarcare a paginii drept factor de ranking, iar rezultatele studiilor efectuate arata, de asemenea, o corelatie destul de mica intre cele doua aspecte.



Totusi, daca site-ul tau se incarca atat de lent incat vizitatorii pot fi determinati sa paraseasca pagina imediat, este indicat sa il optimizezi. In schimb, daca viteza este una decenta, care sa multumeasca persoanele ce iti acceseaza website-ul, nu este nevoie sa investesti extrem de multe resurse, in acest sens.

Cantitatea de content

Acest aspect arata o corelatie semnificativa cu factorii de ranking. Adesea, circula ideea conform careia o cantitate mai mare de continut (de minimum 1500 de cuvinte) duce la un ranking mult mai bun. Totodata, adaugarea de content doar din dorinta de a avea rezultate mai bune in Google nu este recomandata. Cea mai inteleapta decizie este aceea de a oferi strict informatii utile, interesante pentru cititor.

Lungimea URL-urilor

Studiind partea URL-ului care incepe acolo unde se termina numele domeniului, rezultatele arata ca acelea mai scurte tind sa obtina un ranking mai bun. De asemenea, URL-urile cu mai putine sectiuni primeaza. De exemplu, numesite.ro/sectiunea2/ va avea o pozitionare mai buna decat numesite.ro/sectiunea2/sectiunea3/. In plus, un URL mai scurt va contribui la o mai buna experienta a utilizatorului.

Linkurile catre alte site-uri

De-a lungul timpului, s-a dovedit faptul ca linkurile externe, ce trimit la alte pagini web, pot contribui la ranking. Bineinteles, acest lucru nu inseamna ca trebuie sa aglomerezi site-ul cu o multime de linkuri, ci doar sa tii cont de acest aspect si sa il folosesti in favoarea ta.

Broken links

Linkurile care nu mai functioneaza sunt considerate un minus pentru experienta utilizatorilor, iar Google poate tine cont de acest lucru, atunci cand vine vorba de ranking. In plus, conform cercetarilor, doar 2% dintre paginile aflate in top 10 al rezultatelor Google au broken links.

Asadar, daca iti doresti ca pagina ta web sa fie optimizata din punct de vedere SEO, pe langa cuvintele-cheie, ia in considerare si aspectele discutate mai sus. Cu siguranta, iti vor fi de ajutor!