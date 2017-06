SCANDALOS! Valerică Ștefan Kislapoşi, șoferul băut care a omorât o femeie pe trotuar, SCAPĂ cu câteva luni de pușcărie

Valerică Ștefan Kislapoşi va fi liber, după ce a gonit beat pe străzile Bacăului și a omorât o tânără mamă, care se plimba pe trotuar, cu fetița ei.

După un proces început în noiembrie 2016, la Judecătoria Bacău, Kislapoși și-a primit „pedeapsa”, care nu e definitivă.

Valerică Ștefan Kislapoși

Pe 1 septembrie 2016, o femeie de 36 de ani, care se plimba cu fetița ei de 7 ani pe Calea Mărășești, în dreptul Spitalului Județean Bacău, a fost spulberată pe trotuar de un Mercedes, condus de Valerică Ștefan Kislapoşi, aflat în stare de ebrietate.

Tânăra mamă a murit la scurt timp, sub ochii fiicei sale. La spital a ajuns, rănită, o altă tânără, de 22 de ani, care a supraviețuit, dar și fetița, dusă în stare de șoc la Pediatrie. Pe mama decedată o chema Andreea Scântei, iar pe fetița orfană, Maria. Tânăra accidentată care a supraviețuit se numește Crina Petronela Iulișcă.

Imediat, șoferul a fost testat și, după ce s-a confirmat alcoolemia, 1,70 g/mie, a fost reținut și arestat. După o perioadă petrecută după gratii, Kislapoși a fost plasat în arest la domiciliu, situație neschimbată până acum și prelungită recent cu încă 60 de zile.

Zvonuri și clemență

Procesul care a urmat a avut nouă termene de judecată și a fost însoțit de o întreagă zvonistică referitoare la mușamalizarea cazului, pentru că șoferul ar fi protejat și ar avea un bun relațional. Pe străzile Bacăului, s-a organizat chiar și un marș, pentru a se păstra vie amintirea victimei și ca să se facă Justiție. Sentința a fost dată pe 31 mai 2017.

În primul rând, tânăra care a scăpat cu viață din accident, Crina Petronela Iulișcă, și-a retras plângerea, iar procesul penal a încetat. Apoi, Valerică Ștefan Kislapoşi a primit câteva pedepse date cu clemență de instanța de judecată: 6 luni de închisoare, pentru vătămarea fetiței de 7 ani; un an și 4 luni, pentru uciderea din culpă a Andreei Scântei, și un an, pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Instanța a tras linie și a stabilit pedeapsa cea mai „grea”, de un an și patru luni de închisoare, la care adaugă o treime din cealaltă pedeapsă, rezultând o pedeapsă de un an și 10 luni de închisoare, cu executare. Sentința nu este definitivă.

Valerică Ștefan Kislapoşi ar putea să scape cu numai câteva luni de pușcărie, deoarece din pedeapsă i se scade arestul deja efectuat, inclusiv cel de la domiciliu, care încă nu s-a terminat, fiind prelungit cu 60 de zile. De asemenea, fiind sexagenar, Kislapoși va putea fi eliberat condiționat după executarea unei treimi din pedeapsă, ceea ce înseamnă că, practic, la finalul procesului, va fi liber.

Victimile rămân cu despăgubirile

Pe partea civilă a procesului, victimele au de primit bani de la firma la care Kislapoși era asigurat. Astfel, Gigi Corneliu Scântei, soțul femeii omorâte pe trotuar, va primi 15.000 de lei daune materiale și 180.000 de lei daune morale; Maria Scântei, fiica decedatei, va primi 675.000 de lei, daune morale.

Valerică Ștefan Kislapoşi nu va avea de plătit decât circa 3.300 de lei, cheltuieli de judecată.