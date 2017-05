Șase copii din Helegiu au rămas orfani, după ce mama lor a murit electrocutată în timp ce curăța frigiderul

Sase copii din comuna Helegiu, judetul Bacau, cel mai mic dintre ei in varsta de patru ani, au ramas orfani de mama in urma unui cumplit accident, anunta Pro TV.

Cea care le-a dat viata s-a stins dupa ce s-a electrocutat in timp ce spala un frigider in curtea casei. Femeia a fost resuscitata de medici zeci de minute, dar nu a mai putut fi salvata.

Femeia in varsta de 37 de ani din comuna Helegiu, judetul Bacau s-ar fi apucat sa curete frigiderul fara sa-l mai scoata din priza, potrivit primelor cercetari. In plus, era desculta si, pentru ca firul electric nu avea impamantare, s-a electrocutat.

Unul dintre cei sase copii ai sai era in apropiere cand s-a intamplat nenorocirea si a asistat neputincios la intreaga scena. Cei mici au inceput sa tipe si vecinii le-au sarit imediat in ajutor. Oamenii au sunat si la 112, iar medicii veniti la fata locului au incercat mai bine de o ora sa o readuca pe femeie in simtiri. Eforturile lor au fost insa in zadar.

„Tipau copiii, plangeau. Au venit vecinii si au resuscitat-o si am sunat la salvare. Au venit, dar nu s-a mai putut. Au resuscitat-o i-au facut si electrosocuri, era desculta…”, a declarat o vecina, pentru Pro TV. “O femeie gospodina, domnule. Tinea toata casa, muncea nu stim cum s-a intamplat lucrul asta urat asa”, a declarat un vecin.

In zona a fost trimisa si o echipa de la compania de electricitate, care a verificat reteaua electrica. Intre timp, politistii au deschis o ancheta in acest caz.