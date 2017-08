Sanctiune disciplinara pentru administratorul pietei din Onesti

De mai multa vreme, la piata agroalimentara din Onesti exista o situatie conflictuala, care s-a lasat si cu sanctiuni, iar problema a fost analizata si in Consiliul local, la ultima sedinta, cind primarul Emil Lemnaru a fost interpelat pe aceasta tema. Cel care a facut interpelarea a fost avocatul Gheorghe Ene, care a sustinut ca a primit mai multe plingeri din partea comerciantilor din piata.

“Sint mai multi comercianti care mi s-au adresat in legatura cu un personaj pe nume Gosav, care a fost primar la Casin, dar care acum este administrator la piata – a spus avocatul Ene. Acesta nu respecta programul activitatilor din piata, care este pina la 19,30 – 20,00 si, incepind de pe la 17,30, aduce personalul sa faca curatenie si ii obliga, astfel, pe comercianti sa paraseasca piata mai repede”.

“Am plingeri scrise, o sa vi le pun la dispozitie, cu conditia sa-mi raspundeti in scris – i-a mai spus primarului avocatul Gheorghe Ene. O sa propun si infiintarea unei comisii de analiza”. Drept raspuns, primarul a aratat nu numai ca are cunostinta de aceasta situatie, ci si faptul ca a luat deja primele masuri. “Adminstratorul Gosav a fost sanctionat disciplinar, cu prima sanctiune, adica mustrare – a spus Lemnaru. Acum sintem in proces. O sa-i dam urmatoarea sanctiune si parcurgem toate etapele, pina la desfiintarea contractului de munca”.

“Cineva urmareste postul meu”, crede Gosav



Ieri, la Onesti, s-a intrunit si comisia de disciplina pentru cazul Gosav, presedintele comisiei fiind directorul pietei, Neculai Doilet.

“L-am audiat pe domnul Gosav, dar mai avem de audiat si reclamantii”, ne-a spus directorul Doilet. Pe de alta parte, administratorul pietei, fostul primar de la Casin, Ion Gosav, sustine ca nu este vinovat.

“In 6 luni de zile n-am avut nici o reclamatie, iar acum au inceput sa curga reclamatiile, dar de la aceeasi persoana – ne-a precizat Gosav. Este o doamna care si-a facut un obicei din a ma reclama. Am fost audiat si de Comisia de disciplina, am dat nota explicativa, dar am fost reclamat si la Politie, unde am dat si acolo declaratie. Cred ca are ceva cu mine sau poate e cineva in spatele ei. Poate cineva urmareste postul meu. S-a dovedit, pina acum, ca nu sint vinovat si nu am cum sa inchid piata mai repede, pentru ca sint 15 magazine acolo, care au intrarea prin piata”.

Conform avocatului Gheorghe Ene, administratorul nu este singura persoana reclamata din conducerea pietei, iar aspectele sesizate de cetateni sint legate si de alte probleme, pentru care se asteapta lamuriri din partea executivului onestean. (George MARTIN)