Salarii si prime nesimtite la asociatiile de proprietari

– un control demarat de Primaria Bacau la asociatiile de proprietari din oras a scos la iveala mari nereguli financiare – pina acum au fost verificate 82 de asociatii din 223, la care s-au gasit salarii intre 2.200 de lei si 3.000 de lei, sau prime intre 2.800 de lei si chiar 6.000 de lei

Un control demarat de Primaria Bacau, prin compartimentul de specialitate, dar si personalul autorizat de la Politia Primariei Bacau sau Biroul de Recuperarti Creante de la CET SA, a scos la iveala o serie de venituri de-a dreptul nesimtite la care ajung sefii asociatiilor de proprietari. Platiti de cetateni, care luna de luna trebuie sa le suporte aroganta, nesimtirea, programul de lucru mai mult decit comod (doua, trei ore pe zi de birou, la ore total nepotrivite, pentru ca restul programului ar fi de teren, n.r.), acestia au ajuns sa isi treaca la salarii si prime sume de-a dreptul fabuloase, mai mari decit venitul lunar al unui parlamentar, sef de institutie sau director, primar sau presedinte de Consiliul Judetean. „In urma verificarilor s-au gasit sume care ne-au uimit de-a dreptul. Sint salarii intre 2.200 si 2.400 de lei, dar primele sint intre 2.800 de lei si 3.000 de lei, iar la unele asociatii de proprietari, daca va puteti imagina, primele ajung chiar si la 5.000 sau 6.000 de lei”, a declarat viceprimarul Roxana Mironescu. In luna februarie a acestui an, municipalitatea bacauana a demarat verificarile la asociatiile de proprietari. In municipiul Bacau sint 223 de asociatii si pina acum au fost controlate 82. Saptaminal se fac rapoarte de analize si sedinte. Verificarile, cum era de asteptat, au scos la iveala si multe nereguli ce tin de gestionarea banilor. Astfel, organele de control au gasit de la acte de contabilitate facute pe hirtii, pe un colt de masa, la deturnari de fonduri, delapidari, lipsa registrelor de casa, mari probleme in contabilitate, nerecunoasterea penalitatilor stabilite de CET sau calcularea lor defectuoasa, repartizarea dupa ureche a penalitatilor catre populatie, neplata datoriilor catre CET si dirijarea banilor catre salarii, detergenti, telefoane, desi oamenii si-au platit apa calda si caldura si cite si mai cite, dar si multe angajari de personal ilegale. Colac peste pupaza, multi dintre cei care au gestionat banii asociatiilor dupa bunul lor plac si-au luat banii, au vindut casele si au fugit in strainatate.

Trei dosare au ajuns la politie

Societatea CET SA a dat deja in judecata 84 de asociatii de proprietari pentru a-si recupera datoriile. Dintre acestea, pentru 50 s-a dat deja hotarire definitiva si irevocabila prin care a inceput executarea silita a asociatiilor in vederea recuperarii datoriilor. La data de 30 aprilie asociatiile bacauane aveau datorii fata de CET de 300 miliarde de lei vechi. Din cauza acestor datorii populatia care isi plateste factura sufera laolalta cu cei rai-platitori. Degeaba sint insa bacaauni care isi platesc constiincios, luna de luna, apa calda si caldura, daca banii in loc sa ajunga la CET merg pe salariile si primele angajatilor de la asociatia de proprietari. In urma verificarilor, organele de control au trimis trei dosare la Inspectoratul Judetean de Politie Bacau, pentru delapidare si fals in documente. Este vorba de Asociatiile 71 Taifun, 25 si Eminescu. Pentru trei cenzori din asociatiile cu probleme au fost trimise sesizari la Corpul Expertilor Contabili, din care acestia fac parte, pentru ca desi au fost numiti acolo sa verifice legalitatea contabila, nu si-au facut treaba.

Populatia ar trebui sa se implice

Reprezentantii Primariei Bacau fac un apel la cetateni sa se implice in gestionarea problemelor din cadrul asociatiilor de proprietari si sa nu mai existe astfel administratori sau presedinti care fac legea dupa bunul lor plac. „Nu s-ar mai ajunge aici daca oamenii ar constientiza importanta lor. De aceea ii sfatuim sa mearga la adunarile generale in cadrul carora se alege presedintele si sa isi exercite acest drept pentru a fi cit mai aproape de actiunile asociatiilor”, a precizat Roxana Mironescu. In prezent, din cele 223 de asociatii, doar 47 au facut adunari generale. De regula, adunarile generale sint convocate pe sest, se aduna zece oameni, asa ca aceasta este nestatutara urmind sa se mai organizeze odata adunarea. De aceasta data, deciziile pot fi luate si in sase membri, cei direct interesati de lefuri si prime. Daca insa cetatenii ar merge la aceste sedinte si si-ar impune punctul de vedere, atunci responsabilii de asociatii nu si-ar mai permite prime si salarii uriase din banii pe care populatia ii da pentru plata agentului termic sau din banii pe care ii calculeaza ca penalitati, dar nu ii mai achita CET-ului.