Romsilva face precizări referitoare la ultimul raport al Curții de Conturi, despre regenerările pădurilor din fondul forestier de stat

In urma articolelor recente din presa referitoare la Raportul Curtii de Conturi privind activitatea Regiei Nationale a Padurilor pe anul 2015, Romsilva face urmatoarele precizari.

Prin Raportul de Control nr. 4719 si Decizia 13/2016, Curtea de Conturi a recomandat efectuarea demersurilor legale, prin autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, pentru identificarea, delimitarea si constituirea unor perimetre de regenerare a terenurilor parcurse cu taieri unice sau definitive, in padurile proprietate privata pentru ”circa 500.000 de hectare de padure neadministrata forestier”.

Avand in vedere ca Regia Nationala a Padurilor – Romsilva este administratorul fondului forestier de stat, nu are atributii in derularea acestei activitati si nu detine informatii despre suprafetele aflate in alta forma de proprietate decat cea a statului roman si neadministrate forestier, s-a adresat autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura pentru obtinerea acestor date si stabilirea unei modalitati de aplicare a masurilor recomandate de auditorii Curtii de Conturi a Romaniei.

Pana in prezent, solicitarea transmisa de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva anul trecut nu a fost solutionata.

Mentionam ca Regia Nationala a Padurilor – Romsilva isi indeplineste toate obligatiile legale privind regenerarile padurilor din fondul forestier de stat, numai in anul 2015, la care face referire Curtea de Conturi, depasindu-si tinta de impadurire, pentru suprafata forestiera administrata, planul anual de regenerare fiind realizat in proportie de 110,6%, adica 16.732 de hectare prin regenerari naturale si artificiale, pentru care s-au investit 109,6 milioane de lei.

In cei peste 25 de ani de activitate a Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, au fost regenerate natural si artificial pentru 528.000 de hectare din fondul forestier de stat.

Cat priveste contributiile la Fondul de Conservare si la Fondul de Mediu, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva a folosit formula de calcul recomandata de Ministerul Finantelor Publice, o alta formula de calcul, precum cea recomandata de auditorii Curtii de Conturi a Romaniei, putand sa creeze un prejudiciu la Bugetul de Stat de peste 1,6 milioane de lei.

Regia Nationala a Padurilor – Romsilva nu a inregistrat si nu inregistreaza restante la Bugetul de Stat, Fondul de Conservare si la Fondul de Mediu. De altfel, pentru Fondul de Conservare exista conturi distincte, fondurile neputand fi folosite in alte scopuri decat cele prevazute de legislatia in vigoare.

De altfel, in anul 2015, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva a varsat la Bugetul Consolidat de Stat, in total, peste 540 de milioane de lei.

Regia Nationala a Padurilor – Romsilva este administratorul fondului forestier de stat, in suprafata de 3,145 milioane de hectare, si respecta intocmai cadrul legal existent. (sursa: comunicat de presa)