Romeo Stavarache a fost ACHITAT în dosarul Apartamentul. Curtea de Apel Alba Iulia a anulat sentința de la Tribunalul Bacău

Fostul primar al Bacăului, Romeo Stavarache, a fost achitat în dosarul Apartamentul. Curtea de Apel Alba Iulia, unde a fost strămutat procesul, a anulat sentința de la Tribunalul Bacău, unde Stavarache primise 3 ani de închisoare cu suspendare.

Pe 20 octombrie 2015, conform sentinței Tribunalului Bacău, Gheorghe Muntianu a primit 3 ani de închisoare cu suspendare, pentru tentativă la abuz în serviciu, uz de fals și conflict de interese; Gavril Pircu a primit pedeapsa de 2 ani de închisoare, cu suspendare, pentru tentativă la abuz în serviciu, iar primarul Romeo Stavarache a fost condamnat la 3 ani de închisoare, cu suspendare, pentru tentativă de abuz în serviciu.

La momentul trimiterii sale în judecată, primarul Romeo Stavarache a respins acuzațiile, într-un comunicat de presă: „Fapta pentru care sunt acuzat nu există și n-a existat niciodată, tocmai datorită mie, care am dispus personal rezilierea contractului de închiriere și stoparea procedurii de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare a unui apartament. Precizez că fapta pentru care sunt trimis în judecată și anume «tentativă la abuz în serviciu», pe motiv că s-ar fi creat un presupus prejudiciu în urma încheierii unui contract de vânzare-cumpărare pentru un apartament, nu există, întrucât nici contractul de închiriere și nici contractul de vânzare nu au fost niciodată semnate de mine”.

Miercuri, 19 aprilie 2017, instanța de la Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelul formulat de Romeo Stavarache.

„Vreau să-mi văd de familia mea, de viața mea”

„Pe 1 aprilie s-au împlinit trei ani de zile de când am fost trimis în judecată. Prima oară când am fost trimis în judecată am spus că am încredere în justiția română. Cred că se va face dreptate și în al doilea dosar. Era o problemă mai delicată, avocații au ridicat problema că tentativa de abuz în serviciu nu este în codul penal. Vreau să-mi văd de familia mea, de viața mea, nu cred că are rost să mai discutăm acum despre politică”, a declarat Romeo Stavarache la Antena 3.

Fostul primar al Bacăului mai are un singur proces, la Târgu Mureș, unde se judecă apelul în celălalt dosar, în care a fost condamnat – tot în Bacău – la 6 ani de închisoare.