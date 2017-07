Rezerva de apă a Bacăului a primit finanțare de 31 de milioane de lei de la Guvern. Peste 800 de milioane de lei aprobate pentru întreg județul

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a publicat lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora care vor fi finanțate prin Programul Național De Dezvoltare (PNDL) – etapa a II-a (perioada 2017-2020).

Printre aceste proiecte se află și rezerva de apă a Bacăului, obiectiv considerat prioritar de actuala administrație a orașului.

“În primul rand e o confirmare a promisiunilor guvernului PSD. De asemenea, a contat sprijinul parlamentarilor PSD pentru comunitatea pe care o reprezintă. Dincolo de asta, promisiunile făcute de mine, ca primar, încep să se concretizeze. S-au spus minciuni, că rezerva de apă nu se va face, că nu are finanțare, dar am preferat să tac și să nu răspund decât prin fapte”, a declarat pentru Ziarul de Bacău primarul Cosmin Necula.

Finanțarea primită de la guvern este de circa 7 milioane de euro din totalul rezervei, ce va costa aproximativ 9 milioane de euro. “Noi vom confinanța cu circa 2 milioane de euro, ceea ce e foarte bine. E o politică în interesul orașului, chiar daca aș fi vrut să fac stadionul altceva, concretizăm chestiunile de normalitate pentru oameni. Rezerva de apă era o prioritate”, a mai completat Necula. Referitor la stadiul lucrărilor, acestea au demarat deja pe anumite componente. În 60 de zile se finalizează expertiza și DALI, urmând ca ulterior Consiliul Local să aprobe indicatorii și să semneze contractul cu Guvernul.

172 de proiecte pentru județ

Comunitățile locale din județul Bacău vor primi cumulat, până în anul 2020, suma de 827.116.449 lei, pentru un total de 172 de proiecte care vor fi realizate în orașele, comunele și satele băcăuane în următorii 4 ani. Sunt investiții în apă și canalizare, poduri, dispensare, iluminat public, drumuri comunale și județene, școli, grădinițe, creșe, parcări, sedii administrative etc.

De remarcat că Oneștiul primește aproape 8 milioane de lei, pentru reabilitarea podului peste Trotuș.

Consiliul Județean Bacău are 8 mari proiecte, de circa 190 de milioane de lei prinse la finanțare.

Lista proiectelor finanțate prin PNDL II în județul Bacău:

1. Agăş – Înfiinţare sistem de alimentare cu apă, colectare şi tratare ape uzate în comuna Agăş, 13,295,812.00 lei

2. Ardeoani – Reconstrucţie pod beton armat peste râul Tazlăul Sărat, pe DC 178 – 3,506,877.00

3. Asău – Realizare canalizare și stație de epurare, extindere rețea de apă – 10,238,575.00

4. Asău – Modernizare dispensar Asău- 1,178,638.00

5. Asău – Reabilitare și consolidare pod din beton, peste pârâul Asău- 899,759.00

6. Balcani – Modernizare drumuri locale în satele Balcani, Frumoasa, Ludaşi şi Schitu Frumoasa, Comuna Balcani, 6,150,020.25

7. Bereşti-Bistriţa – Modernizare infrastructură rutieră în comuna Berești-Bistrița, 5,669,855.00

8. Bereşti-Tazlău – Înființarea sistemului de alimentare cu apă în localitățile Berești-Tazlău și Turluianu, comuna Berești-Tazlău, 7,793,323.00

9. Bereşti-Tazlău – Înființarea rețelei de canalizare ape uzate menajere și a stației de epurare, în localitățile Berești-Tazlău și Turluianu, comuna Berești-Tazlău, 12,275,912.00

10. Bereşti-Tazlău – Reabilitare dispensar medical în sat Tescani, com. Berești-Tazlău, 866,190.00

11. Berzunţi – Extindere rețea de alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare cu stație de epurare în comuna Berzunți, 11,231,440.00

12. Berzunţi – Reabilitare, modernizare și extindere, în vederea realizării de grupuri sanitare și centrală termică la: Şcoala gimnazială Alexandru cel Bun Berzunți, comuna Berzunți, 3,789,150.00

13. Berzunţi – Reabilitare, modernizare și extindere, în vederea realizării de grupuri sanitare și centrală termică la: Şcoala gimnazială nr. 2 Dragomir, comuna Berzunți, 1,047,315.00

14. Bîrsăneşti – Modernizare rețea de drumuri locale în comuna Bîrsănești, 5,662,194.00

15. Blăgeşti – Modernizare drumuri de interes local în comuna Blăgești, 3,281,775.00

16. Bogdăneşti – Realizare rețea apă potabilă și canalizare, satele Filipești și Bogdănești, Comuna Bogdănești, 13,359,476.00

17. Brusturoasa -Amenajare școală Cuchiniș și înființare grup sanitar și centrală termică loc. Cuchiniș, com. Brusturoasa, 751,733.00

18. Brusturoasa -Reabilitare Şcoala Gimnazială ”Ioana Radu Rosetti” Brusturoasa, 4,026,634.00

19. Buciumi -Extindere rețea alimentare cu apă în satele Buciumi și Răcăuți, comuna Buciumi, 3,122,316.00

20. Buciumi -Extindere rețea de canalizare în satele Buciumi și Răcăuți, comuna Buciumi, 4,968,738.00

21. Buhoci -Împrejmuirea școlii gimnaziale – comuna Buhoci 65,889.00

22. Buhoci -Împrejmuirea școlii gimnaziale – comuna Buhoci 62,340.00

23. Buhoci -Împrejmuire școli gimnaziale – comuna Buhoci 105,073.00

24. Buhoci -Reabilitare și modernizare grădiniță cu program normal Bijghir, sat Bijghir, comuna Buhoci, 1,299,128.00

25. Buhuşi -Construire grădiniță cu două săli de grupă în Orașul Buhuși, 788,970.00

26. Buhuşi -Reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială nr.2 din orașul Buhuși, 2,495,967.00

27. Buhuşi -Reabilitare, modernizare și extindere construcție existentă și schimbare destinație în grădiniță cu patru săli de grupă în Orașul Buhuși, 1,168,545.00

28. Căiuţi -Exindere și reabilitare dispensar uman, sat Căiuți, comuna Căiuți, 734,747.00

29. Căiuţi -Amenajare poduri și podețe în satele Pralea punct Praja, Blidari punct Condeiești, Căiuți punct Țârcu din Comuna Căiuți, 4,359,010.00

30. Căiuţi -Reabilitare pod peste râul Trotuș în comuna Căiuți, 2,291,621.00

31. Caşin -Dotare dispensar uman sat Curiţa, comuna Cașin, 62,070.00

32. Caşin -Extindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman sat Cașin, comuna Cașin, 448,981.00

33. Cleja -Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 1 Cleja, comuna Cleja, 1,144,278.00

34. Cleja -Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 2 Cleja, comuna Cleja, 447,278.00

35. Cleja -Construire dispensar medical, cabinet de medicină dentară și farmacie în comuna Cleja, 1,435,140.00

36. Cleja -Realizare poduri peste pârâul Cleja în comuna Cleja, 6,959,358.00

37. Coloneşti -Construire și dotare dispensar și farmacie – localitatea Colonești, comuna Colonești, 1,949,045.00

38. Coloneşti -Modernizare infrastructură rutieră în comuna Colonești, 5,044,926.00

39. Comăneşti -Asfaltare și amenajare parcări pe străzile Supanului, Codrului, Muntelui și Fundătura Şoimului din orașul Comănești, 1,837,508.00

40. Corbasca -Reabilitare și dotare școală gimnazială sat Corbasca – înlocuire șarpantă + învelitoare și dotări laborator 672,445.00

41. Corbasca -Reabilitare și modernizare dispensar în sat Corbasca, comuna Corbasca, 463,195.00

42. Coţofăneşti -Modernizare drum comunal DC 116A Sat Tămăşoaia 2,156,593.00

43. Coţofăneşti -Modernizare pod peste pârâul Bâlca, comuna Coțofănești, 3,209,445.00

44. Dămieneşti -Construire și dotare grădiniță cu program normal, în localitatea Drăgești, comuna Dămienești, 1,053,774.00

45. Dărmăneşti -Modernizare drumuri de interes local – str. Livezi și str. Lapoş, oraș Dărmănești, 4,850,351.00

46. Dealu Morii -Modernizare și dotare grădiniță sat Dealu Morii în comuna Dealu Morii, 578,390.00

47. Dealu Morii -Modernizare drumuri de interes local, comuna Dealu Morii, 2,584,975.00

48. Dofteana -Construire grădiniță cu 3 săli de grupă în sat Dofteana, comuna Dofteana, 2,520,561.00

49. Dofteana -Modernizare drum comunal în satul Hăghiac, comuna Dofteana, 2,737,141.00

50. Dofteana -Refacere poduri peste pârâul Oușorul (Cucuieți), în sat Cucuieți, comuna Dofteana, 2,347,161.00

51. Faraoani -Modernizare grădiniță Faraoani (3 corpuri), localitatea Faraoani, comuna Faraoani, 1,411,790.00

52. Faraoani -Modernizare drumuri de interes local în comuna Faraoani, 5,516,110.00

53. Filipeni -Construire școală generală sat Valea Boțului, comuna Filipeni, 1,393,616.00

54. Filipeni -Reabilitare, modernizare, extindere și dotare dispensar uman în comuna Filipeni, 778,528.00

55. Filipeni -Construire poduri și podețe pe raza comunei Filipeni, 5,615,021.00

56. Filipeşti -Alimentare cu apă în localitățile Onișcani, Boanța, Cornești și Hîrlești comuna Filipești, 1,743,740.62

57. Filipeşti -Canalizare și stații de pompare în localitățile Onișcani, Boanța, Cornești și Hîrlești comuna Filipești, 6,875,403.65

58. Filipeşti -Construire Dispensar în sat Filipești, comuna Filipești, 3,083,361.00

59. Găiceana -Modernizare drumuri de interes local în comuna Găiceana, 5,048,033.00

60. Ghimeş-Făget -Refacere, reabilitare şi consolidare, poduri şi podeţe în comuna Ghimeş-Făget, 9,361,543.00

61. Gioseni -Modernizare drumuri de interes local în comuna Gioseni, 6,267,730.00

62. Gîrleni -Construire pod peste pârâul Răcila, sat Gîrlenii de Sus, comuna Gîrleni 813,817.00

63. Gîrleni -Construire sediu primărie în comuna Gîrleni, 2,087,620.00

64. Glăvăneşti -Reabilitare, modernizare și dotare Şcoala nr. 1 cu clasele I-IV + gradiniță, sat Frumușelu, com. Glăvănești, 1,018,230.00

65. Glăvăneşti -Construire pod din b.a. pe DC 46 km. 5+500, peste pârâul Apa Neagră în satul Frumușelu, comuna Glăvănești, 1,275,836.00

66. Helegiu -Modernizare dispensar medical sat Brătila 473,916.00

67. Helegiu -Modernizare dispensar medical sat Helegiu 908,607.00

68. Hemeiuş -Dispensar uman comuna Hemeiuș 1,296,966.00

69. Horgeşti -Construire școală în sat Sohodor, comuna Horgești, 2,596,743.00

70. Horgeşti -Construire pod pe DC 92 la km 0+225 în localitatea Horgești 1,491,118.00

71. Iteşti -Modernizare drumuri de interes local în comuna Itești, 7,958,964.00

72. Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău -Reparații capitale Clădire Centru Şcolar – C11 3,957,245.00

73. Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău -Modernizare DJ 241B, Pădureni-Godovana, km 2+370-17+800, 33,472,529.44

74. Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău -Modernizare DJ 243B, km 33+900-48+900, Motoșeni-Stănișești, 32,746,260.54

75. Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău -Modernizare DJ 252A, km 7+450-14+856, Horgești-Răcătăul de Jos (DJ 252B), 24,549,909.44

76. Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău -Reabilitare și modernizare DJ 117, poduri, km 17+000-21+180, L=4,180 km, 15,178,269.00

77. Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău -Reabilitare și modernizare DJ 119, km 25+740-27+993 la Ciucani, 3,705,696.00

78. Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău -Reabilitare și modernizare DJ 123, limită județ Harghita-Valea Uzului-Dărmănești-DN 12A km 41+000-62+103, 15,757,646.00

79. Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău -Reabilitare și modernizare DJ 252C, Tătărăști-Corbasca, km 8+022-23+088, 60,580,100.00

80. Letea Veche -Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Letea Veche, 5,614,420.00

81. Lipova -Construire grădiniță cu program normal cu 3 săli de clasă în sat Mâlosu, comuna Lipova, 2,215,220.00

82. Livezi -Modernizare drumuri locale în comuna Livezi, 5,042,989.00

83. Luizi-Călugăra -Modernizare drumuri de interes local, comuna Luizi-Călugăra 5,330,007.69

84. Măgireşti -Modernizare străzi și construire pod peste pârâul Valea Arinilor, comuna Măgirești, 8,239,594.00

85. Măgura -Construire grădiniță 3 grupe, localitate Măgura, comuna Măgura, 1,093,268.00

86. Măgura Reabilitare și dotare școală sat Crihan, comuna Măgura, 1,004,051.00

87. Mănăstirea Caşin -Investiții de modernizare și dezvoltare a infrastructurii Școlii Gimnaziale nr.1, sat Mănăstirea Cașin, comuna Mănăstirea Cașin, 5,824,403.00

88. Mărgineni -Construire dispensar uman în localitatea Luncani, comuna Mărgineni, 1,972,355.00

89. Mărgineni -Construire poduri și podețe în comuna Mărgineni, 4,628,236.00

90. Moineşti -Consolidare, Reabilitare, Modernizare şi Dotare cu echipamente didactice şi echipamente IT a Şcolii Generale Ştefan Luchian, cu clasele I-VIII, 8,499,001.00

91. Moineşti -Reabilitare pod strada 1 Mai, Municipiul Moinești 1,323,655.00

92. Motoşeni -Modernizare drumuri comunale DC 40 și DC 39, comuna Motoșeni, 5,658,680.00

93. Municipiul Bacău – Rezerva de apă a municipiului Bacău – 31,546,583.00

94. Negri -Canalizare și stație de epurare în localitățile aparținătoare comunei Negri, 9,649,455.00

95. Negri -Pod beton armat peste pârâul Mora, localitatea Poiana, comuna Negri 1,315,825.00

96. Nicolae Bălcescu -Construire dispensar uman în sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, 2,415,094.00

97 Odobeşti -Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare a apelor uzate în comuna Odobeşti, 21,847,008.00

98. Oituz -Reabilitare clădire Grădiniță nr. 3 Oituz – Peste Vale, comuna Oituz, 632,666.00

99. Oituz -Reabilitare clădire Grădiniță Poiana Sărată, comuna Oituz, 1,064,613.00

100. Oituz -Construire dispensar medical uman în localitatea Oituz, comuna Oituz, 645,943.00

101. Onceşti -Modernizare drumuri de interes local în sat Tarnița, comuna Oncești, 7,877,041.00

102. Oneşti -Reabilitare Grădiniţa cu program prelungit nr.12, în municipiul Oneşti 2,900,000.00

103. Oneşti -Reabilitare Grădiniţa cu program prelungit nr.14, în municipiul Oneşti 2,900,000.00

104. Oneşti -Reabilitare pod pe DN 11, la km 129+831, peste râul Trotuș, la Onești, 7,895,200.00

105. Orbeni -Construire grădinița cu 3 Săli de grupă în sat Orbeni, Com. Orbeni, 981,280.00

106. Orbeni -Construire grădinița cu 3 Săli de grupă în sat Scurta, Com. Orbeni, 981,280.00

107. Orbeni -Reabilitare și extindere Corp grădiniță și construire corp școală – sat Scurta, Com. Orbeni, 2,148,587.76

108. Orbeni -Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman (fosta casă de nașteri) în sat Scurta, Comuna Orbeni, 790,640.00

109. Orbeni -Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în sat Orbeni, Comuna Orbeni, 815,770.00

110. Palanca -Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Palanca, 6,045,536.00

111. Parava -Reabilitarea și modernizarea Şcolii gimnaziale Parava, localitatea Parava, 1,323,089.00

112. Parincea -Înființarea sistemului public de alimentare cu apă în com. Parincea 4,491,645.48

113. Parincea -Înființarea sistemului public de apă uzată (canalizare) în comuna Parincea, 8,059,905.70

114. Parincea -Pod din beton armat peste pârâul Parincea, punct Durac Constantin, sat Parincea, comuna Parincea, 484,579.00

115. Pînceşti -Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Pîncești, 10,400,576.00

116. Pîrgăreşti -Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public 402,029.60

117. Pîrjol -Reabilitare, modernizare și dotare Școală generală Tărâța, comuna Pîrjol, 1,950,596.00

118. Pîrjol -Pod peste râul Tazlău, în comuna Pîrjol, județul Bacău 6,776,611.00

119. Plopana -Alimentare cu apă și canalizare sat Plopana, comuna Plopana, 8,540,107.14

120. Podu Turcului -Extindere rețea canalizare și repunere în funcțiune stație de epurare în comuna Podu Turcului, 6,344,387.00

121. Podu Turcului -Construire școală 4 clase în localitatea Podu Turcului, comuna Podu Turcului, 1,304,072.00

122. Podu Turcului- Înfinţare dispensar uman în comuna Podu Turcului, 798,616.00

123. Poduri -Modernizare drumuri sătești comuna Poduri, județul Bacău 6,998,189.00

124. Prăjeşti -Modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă în localitatea Prăjești, comuna Prăjești, 2,827,342.00

125. Prăjeşti- Modernizare și dotare grădiniță în sat Prăjești, comuna Prăjești, 883,075.00

126. Prăjeşti -Reabilitare termică a Școlii Generale cu clasele I-VIII Gh. Avrămescu, Prăjești 3,259,217.00

127. Prăjeşti -Reabilitare și modernizare dispensar uman în comuna Prăjești, 1,291,664.00

128. Prăjeşti -Construire pod peste Pârâul Recea, comuna Prăjești, 686,855.00

129. Racova -Reabilitare dispensar medical Gura Văii, comuna Racova, 504,260.00

130. Răcăciuni -Modernizare drumuri sătești, sat Gheorghe Doja în comuna Răcăciuni, 7,425,187.04

131. Răchitoasa -Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă și rețea ape uzate, stație epurare în satul Răchitoasa, comuna Răchitoasa, 8,650,004.00

132. Răchitoasa -Construire școală, sat Barcana, comuna Răchitoasa, 2,090,853.00

133. Răchitoasa -Construire şcoală sat Dumbrava, comuna Răchitoasa, 2,032,445.00

134. Roşiori -Modernizare rețea drumuri locale în comuna Roșiori, 5,223,313.00

135. Sascut -Reabilitare, extindere și dotare Școala Gimnazială Păncești, comuna Sascut, 2,373,375.00

136. Sascut -Construire poduri în comuna Sascut, 5,114,278.00

137. Sănduleni -Înființare rețea canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în comuna Sănduleni, 8,495,795.00

138. Sănduleni -Construire grădiniță comuna Sănduleni 3,544,101.00

139. Sărata -Construire unitate sanitară în comuna Sărata, 1,249,304.50

140. Sărata -Asfaltare drumuri în comuna Sărata, 4,274,823.00

141. Săuceşti -Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în satele Săucești, Bogdan Vodă și Schineni, comuna Săucești, 6,879,133.00

142. Scorţeni- Construire pod peste pârâul Boului sat Scorţeni, comuna Scorţeni, 816,212.00

143. Secuieni -Înființarea rețelei de canalizare ape uzate menajere și a stației de epurare, în comuna Secuieni, 8,023,086.00

144. Solonţ- Modernizare DC 183 și drumuri locale în comuna Solonț, 4,955,231.00

145. Solonţ -Pod peste pârâul Cucuieți, pe drumul comunal DC 184, în comuna Solonț, 2,747,412.50

146. Stănişeşti -Construire poduri în comuna Stănișești, 4,618,764.00

147. Strugari -Alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Strugari, 10,282,666.00

148. Strugari -Construire grădiniță sat Petricica, comuna Strugari, 617,488.00

149. Strugari -Restaurare, reparații, construire grup sanitar și centrală termică la Şcoala Gimnazială Petricica, sat Petricica, comuna Strugari, 1,181,151.00

150. Ştefan cel Mare- Înființare sistem alimentare cu apă potabilă în satul Rădeana cătun Romi, comuna Ștefan cel Mare, 4,072,507.00

151. Ştefan cel Mare -Reabilitare și extindere școală generală din sat Bogdana, Comuna Ștefan cel Mare, 661,094.00

152. Ştefan cel Mare -Centru socio-medical, Comuna Ștefan cel Mare, 601,410.00

153. Ştefan cel Mare -Modernizare și construire poduri și podețe în satele Bogdana, Ștefan cel Mare și Negoiești, în comuna Ștefan cel Mare, 2,179,975.00

154. Tamaşi -Amenajare și Extindere Şcoala Gimnazială nr.1, Tamași 1,338,676.90

155. Tamaşi -Modernizare drumuri de interes local în comuna Tamași, 5,050,199.00

156. Tătărăşti -Alimentare cu apă sat Tătărăști, comuna Tătărăști, 2,754,957.10

157. Tătărăşti -Reabilitare corpuri școală gimnazială sat Cornii de Sus, comuna Tătărăști, 2,201,461.00

158. Tătărăşti -Reabilitare și extindere grădiniță cu program normal sat Cornii de Sus, comuna Tătărăști, 123,587.00

159. Tîrgu Ocna -Construire și dotare centru multifuncțional tip creșă în zona Tisești, oraș Tîrgu Ocna, 2,074,470.00

160. Tîrgu Ocna -Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță Piticot A, oraș Tîrgu Ocna, 3,122,416.00

161. Tîrgu Ocna -Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță Piticot B, oraș Tîrgu Ocna, 3,487,731.00

162. Tîrgu Ocna -Modernizare și dotare Colegiu C. Negri, oraș Târgu Ocna, 10,159,949.00

163. Tîrgu Trotuş -Înființare rețea canalizare menajeră în localitatea Viișoara, comuna Tîrgu Trotuș, 5,640,564.00

164. Tîrgu Trotuş -Modernizare poduri și podețe în comuna Tîrgu Trotuș, 1,265,730.00

165. Traian -Modernizare drumuri de interes local în comuna Traian, 4,935,792.00

166. Ungureni -Înființarea sistemului public de canalizare a apelor uzate în localitatea Ungureni, comuna Ungureni, 5,560,575.10

167. Ungureni -Reabilitare școală cu clasele I-IV, sat Ungureni, comuna Ungureni, 546,674.14

168. Ungureni -Modernizare dispensar uman, sat Ungureni, comuna Ungureni, 629,659.00

169. Urecheşti -Stație de epurare, rețele colectoare, canalizare, localitățile Satu Nou, Cornățel, Lunca Dochiei, Urechești și Slobozia, comuna Urechești, 13,091,543.00

170. Valea Seacă -Modernizare prin asfaltare drumuri sătești în comuna Valea Seacă, 5,196,504.00

171. Vultureni -Modernizare drumuri de interes local în comuna Vultureni, 5,067,371.00

172. Zemeş -Reabilitare și modernizare DC 180A 5 km, zona Bolătău, comuna Zemeș, 4,579,779.00