Reacții după alegerile parlamentare – Ce a spus Dragoș Benea despre victoria PSD

La scrutinul de duminică, PSD Bacău a obținut 52.91% pentru Camera Deputaților și 53,04% pentru Senat, urmând să trimită în Parlament cinci deputați și doi senatori. Dragoș Benea, președintele PSD Bacău și câștigătorul unui mandat de senator, a reacționat pe Facebook cu un mesaj în care atrage atenția asupra faptului că, peste patru ani, social-democrații nu vor putea împărți nici realizările, nici „minusurile” cu alt partid important.

Potrivit liderului băcăuan, PSD trebuie să îndeplinească promisiunile din campanie, fără a căuta scuze „în alte zone politice”.

„Așteptările de la acest partid și de la viitoarea (sa) guvernare sunt ridicate și nu trebuie să dezamăgim! Populația a susținut acest partid astfel încât peste 4 ani să aibă un bilanț clar, care să nu mai poată fi împărțiț cu nici un alt actor politic major, atât sub aspectul realizărilor, cât și sub cel al eventualelor «minusuri». Cred că în următorii 4 ani, PSD va avea înțelepciunea, tenacitatea și voința politică pentru a implementa cât mai mult din ce AM promis în campaniile electorale, fără a căuta scuze în alte zone politice”, a consemnat Dragoș Benea.

„Toată gratitudinea pentru băcăuanii care ne-au susținut și votat!”, a mai transmis viitorul senator de Bacău.