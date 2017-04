Războiul „gospodarilor”. Agricola Bacău își apără marca la tribunal

Agricola Bacău, din care fac parte Agricola Internațional (carne de pui), Europrod (semipreparate și ready-meal), Salbac (salamuri crude-uscate) şi Avicola Lumina Constanţa (18 hale de găini ouătoare) se luptă în justiție, ca să-și apere o marcă înregistrată la OSIM.

Litigiul se judecă la Tribunalul București, unde Agricola Internațional SA a dat în judecată Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) și Morandi Com SRL, o firmă agricolă din județul Vaslui.

Agricola consideră că produsul „Puiul gospodarului” înregistrat de Morandi Com aduce atingere sloganului „Neam de gospodari”, pe care grupul l-a înregistrat acum patru ani la OSIM. „Noi am înregistrat sloganul «Neam de gospodari» în 2012, iar firma din Vaslui a înregistrat acum produsul «Puiul gospodarului», pe același domeniu, «Carne», de aceea am făcut opoziție în Justiție”, a precizat pentru Ziarul de Bacău Cristian Călin, corporate PR manager la grupul Agricola.

În replică, Cătălin Moraru, administratorul și proprietarul Morandi Com SRL Vaslui, a apreciat că dreptatea este de partea firmei sale și a OSIM. „«Neam de gospodari» e doar un slogan, în timp ce noi am înregistrat o marcă de produs, «Puiul gospodar”. Agricola a contestat și la OSIM, unde, la o analiză inclusiv fonetică, s-a decis că marca noastră poate fi înregistrată”, a declarat Cătălin Moraru.

Litigiul a fost deschis de Agricola Bacău pe 6 aprilie 2017 și încă nu a fost stabilit primul termen de judecată.

Morandi Com SRL Vaslui a fost înființată în 1993 de la zero și nu provine dintr-o societate privatizată. Inițial, s-a început cu porumb și furaje, dar în 2000, pentru că exista excedent de producție, s-a trecut la creșterea puilor. Compania are aproape 100 de salariați.