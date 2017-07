Prostituate prinse in timp se faceau sex oral

Politistii bacauani le-au stricat ziua prostituatelor care isi fac veacul pe soseaua ocolitoare a municipiului Bacau.

Primul flagrant a avut loc la intersectia drumului national DN11 cu strada General Stefan Guse. O patrula de politie a observat o masina care a oprit in apropiere si in autoturism a urcat o femeie.

Politistii au identificat masina, au legitimat-o pe clienta in persoana Elenei Daniela O. care intretinea relatii sexuale orale cu soferul contra sumei de 30 lei.

Pentru prestatia sa, tinara s-a ales cu dosar penal pentru prostitutie.

La scurt timp, in aceeasi zona si-a facut aparitia o noua masina, insa, de aceasta data, Cristina C. a fost cea prinsa in flagrant de politisti. Pe numele acesteia exista un dosar penal pentru prostitutie. (R.I.)