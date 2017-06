Prorector, student la universitatea pe care o conduce

– prorectorul Universitatii Bacau, Gabriel Lazar, este student la institutia de invatamint pe care o conduce – printre profesorii care ii predau si il evalueaza se numara colegi din catedra din care face parte – universitarul bacauan este si profesor indrumator al grupei de studenti in care este inscris

Profesorul universitar doctor inginer Gabriel Lazar, prorectorul cu Cercetarea si Relatiile Internationale al Universitatii Bacau, trece, la virsta de 44 de ani, prin chinurile si placerile vietii de student. Pina aici nimic neobisnuit, conceptul de Lifelong Learning – pregatirea pe toata durata vietii – fiind un tip de invatamint incurajat si de Comisia Europeana. Daca placerea vine din acumularea de noi cunostinte, chinurile se reduc la dedublarea necesara universitarului bacauan, care trebuie sa indeplineasca atit responsabilitatile unui student, cit si pe cele ale profesorului indrumator al grupei de studenti din care face parte.

Prorectorul Gabriel Lazar este student in anul IV la cursurile cu taxa ale Facultatii de Inginerie, specializarea Ingineria si protectia mediului in industrie, a Universitatii Bacau, pe care o conduce, iar printre profesorii care ii predau si il evalueaza la sfirsit de semetru se numara colegi din catedra in care este membru, Catedra de Utilaje de Proces, Ingineria Mediului si Ingineria Fizica. In documentele Facultatii de Inginerie exista in dreptul studentului Gabriel Octavian Lazar, din grupa indrumata de profesorul dr. ing. Gabriel Lazar, observatia „inmatriculat in anul III, decizie rector”, si nici o medie.

Cu toate acestea, Valentin Nedeff, rectorul Universitatii Bacau, a spus ca nu stie sigur daca prorectorul este studentul institutiei bacauane de invatamint superior, iar prorectorul cu Cercetarea a afirmat ca a fost admis ca orice alt student, prin examinarea dosarului. Intrebat, profesorul student Gabriel Lazar spune „cu sinceritate” ca nu isi cunoaste media cu care a incheiat semestrul I din anul IV. Prof. univ. dr. ing. Gabriel Lazar a absolvit, in 1989, Facultatea de Fizica a Universitatii Bucuresti, cu diploma de inginer fizician, iar din 1999 este doctor in Fizica Materiei Condensate, al Universitatii „Al. I. Cuza” Iasi.

Conflict de interese?

Codul de Etica al Universitatii Bacau, aprobat in iunie 2008 de rectorul Valentin Nedeff, precizeaza ca, pentru a respecta drepturile omului si a asigura drepturi egale tuturor membrilor comunitatii universitare, institutia de invatamint superior din Bacau „va urmari eliminarea conflictului de interese (…) prevenirea si combaterea oricarei forme de (…) favoritism”. Este sau nu un conflict de interese in acest caz? Se poate vorbi de favoritism direct sau indirect? Prorectorul Gabriel Lazar spune ca nu.

„Nu sint in acelasi timp si student si profesor! Iar indrumatorul nu preda, nu pune note; sint indrumator la aceasta grupa din anul lor I. In plus, m-am inscris in anul 2007, cind nu detineam functia de conducere. Va spun sincer, cu toata responsabilitatea, ca o noua diploma nu ma va ajuta cu nimic in cariera. Am deja o experienta universitara in spate, sint profesor, am atins deci un nivel. M-am inscris pentru ca am vrut sa ma familiarizez cu niste notiuni. Daca avema nevoie de diploma, ma mutam la alta universitate. Aveam dreptul ca profesor al acestei institutii sa beneficiez de reducere de taxe, insa nu am facut aceasta cerere. Eu sint o persoana morala, nu profit de pe urma a ceea ce fac. La vremea cind m-am inscris mi s-a parut o idee buna, care poate acum se dovedeste o greseala”, afirma prorectorul student Gabriel Lazar. Universitarul bacauan spune ca, desi anul acesta ar fi ultimul sau an ca student, nu este decis inca sa se prezinte la examenul de licenta, tocmai pentru ca, sustine acesta, „nu diploma a fost scopul”.