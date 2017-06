PROGRAMUL COMPLET! Hramul Bacăului și Street Delivery aduc distracție pentru toate gusturile în acest weekend

În acest sfârșit de săptămână, sunt organizate două evenimente ce vor avea loc de joi până duminică. În ambele, băcăuanii se vor bucura de concerte și distracții de tot felul.

Hramul Bacăului

În centrul municipiului va avea loc Hramul Bacăului “Sf. Petru și Pavel”. Scena va fi ocupată de joi până duminică de artiști de muzică populară în special. Nu vor lipsi parcul de distracții, micii și berea.

PROGRAM

Street delivery, la prima ediție

Dacă în centru va avea loc Hramul Bacăului, pe Aleea Parcului, în zona Teatrului de Vară va avea loc prima ediție a Street Delivery, un festival original, care pe lângă concerte pregătește multe alte surprize pentru băcăuani.

Program Street Delivery

VINERI, 30 iunie

12-17: Street Workout (Cătălin Cozma)

12-17: Oaza mamelor (Oana Sforoi)

13-15: Impletim natura-n par

15-16: O protejam pe Mama Natura (Denisa Radu)

15-22: Happy Vibe (Ioana Zamfir si Vladina Munteanu)

16-20: FSC – activitati

16.30-18.30 – Povestea din Padurea Adormita (storytelling)

16-18: Music in the garden (Colectivul Liceului de Arte “George Apostu”)

12-20: Arts&Crafts BCTR

12-22: Atelier Cristiana Ursache

12-22: Fluffy Pool (Dragoş Bălan)

12-22: Home Street Home

12-22: Grădina Artei

12-22: Grădina din faţa blocului

12-22: Portret din flori (Alina Anghel)

12-22: Reinviem trecutul artei (Denisa Radu)

12-22: Grădina cu Tango-Milonga

12-22: In a Relationship (Fundaţia Friends For Friends)

12-22: Natura vie (Celly Giard)

12-22: Gradina PUNCT (PUNCT Bacau)

SAMBATA, 1 iulie

10-20: Vegan in Romania

10-20: Arts&Crafts BCTR

10-17: Street Workout (Cătălin Cozma)

10-17: Oaza mamelor (Oana Sforoi)

10-17: Henna by Alina Anghel

10-22: Happy Vibe (Ioana Zamfir si Vladina Munteanu)

12-22: Atelier Cristiana Ursache

13-15: Impletim natura-n par

16-18: Music in the garden (Colectivul Liceului de Arte “George Apostu”)

16-20: FSC – activitati

16.30-18.30 – Povestea din Padurea Adormita (storytelling)

10-22: Fluffy Pool (Dragoş Bălan)

10-22: Home Street Home

10-22: Grădina Artei

10-22: Grădina din faţa blocului

10-22: Grădina cu Tango-Milonga

10-22: In a Relationship (Fundaţia Friends For

Friends)

10-22: Natura vie (Celly Giard)

12-22: Gradina PUNCT (PUNCT Bacau)

DUMINICA, 1 iulie



10-20: Vegan in Romania

10-20: Arts&Crafts BCTR

10-17: Street Workout (Cătălin Cozma)

10-17: Oaza mamelor (Oana Sforoi)

10-17: Henna by Alina Anghel

10-22: Happy Vibe (Ioana Zamfir si Vladina Munteanu)

12-22: Atelier Cristiana Ursache

16-20: FSC – activitati

16.30-18.30 – Povestea din Padurea Adormita (storytelling)

14-15: Batalia refrenelor (Denisa Radu)

10-22: Fluffy Pool (Dragoş Bălan)

10-22: Home Street Home

10-22: Grădina Artei

10-22: Grădina din faţa blocului

10-22: Grădina cu Tango-Milonga

10-22: In a Relationship (Fundaţia Friends For Friends)

10-22: Natura vie (Celly Giard)

12-22: Gradina PUNCT (PUNCT Bacau)



Program Street Delivery Music

║Vineri 30 iunie║

► Mvteo: 17:30-18:30

► Map-18:30-19:30

► Cristina Dăscălescu -19:30-20:00

► Mr.jurjak: 20:00- 21:00

║Sâmbătă 1 iulie║

► bassarab: 17:00-18:00

► Spectrum 18:00-19:00

► Lucia: 19:00- 20:00

► Gramofone: : 20:00- 21:00

║Duminică 2 iulie║

► Fără Zahăr:18:00-19:00-

► Fine, It’s Pink: 19:00- 20:00

► Otherside: 20:00-21:00

► Cred Ca Sunt Extraterestru: 20:00-21:00