Principesa Margareta si Principele Radu, invitati de onoare la evenimentul prilejuit de Casa Regala a Marii Britanii

La invitatia Majestatii Sale Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Altetele Sale Regale Principesa Mostenitoare Margareta si Principele Radu ai Romaniei, au participat la sfirsitul saptaminii trecute, la ceremoniile prilejuite de implinirea de catre sotul reginei, Alteta Sa Regala Principele Philip, Duce de Edinburgh, a virsei de 90 de ani. Principesa Margareta si cu Principele Radu, au reprezentat Familia Regala a Romaniei la acest important jubileu care a a avut loc duminica, 12 iunie, la Castelul Windsor, cel mai mare si mai vechi castel locuit din lume, situat in centrul orasului Windsor din comitatul Berkshire, Anglia. Cu aceasta ocazie, au avut loc trei evenimente dedicate aniversarii Principelui Philip: o slujba de binecuvintare la Capela Sfintul Gheorghe, o receptie oficiala in Sala Sf.Gheorghe a Castelului Windsor si un dejun privat, oferit invitatilor de Regina Elisabeta a II-a si de Principele Philip, nasul de botez al Principesei Margartea a Romaniei.

Principele Philip, nascut Principe al Greciei si Danemarcei la 10 iunie 1921 (in acelasi an cu Regele Mihai I al Romaniei, nascut la Sinaia, la 25 oct.1921), este cel mai longeviv consort din intreaga istorie a Marii Britanii. In anii copilariei, Alteta Sa Regala, a venit de mai multe ori in Romania, vizitind Familia Regala a Romaniei la Bucuresti, Sinaia si Mamaia. Pe blogul Principelui Radu al Romaniei, intitulat „Romania, Altfel”, sunt postate citeva fotografii rare reperzentind pe Principele Philip si pe Principele Mihai (viitorul Duce de Edinburgh si viitorul Rege al Romaniei), in perioada copilariei si adolescentei, in timpul vacantelor petrecute la Mamaia, Sinaia si la Florenta (Italia). „In cei aproape 60 de ani de cind sprijina in calitate de Principe Consort activitatea publica a Reginei Marii Britanii, Ducele de Edinburgh, cunoscut pentru inteligenta si umorul sau tipic britanic, si-a legat numele de un numar de 800 de organizatii cu scopuri sociale, artistice, culturale, sportive, acordind patronajul unor societati si asociatii, urmarind indeaproape activitatea tinerilor din intregul

regat. Alteta Sa, care si acum, la virsta de 90 de ani, are circa 300 de angajament oficiale pe an, ramine unul dintre membrii Familiei Regale ai Marii Briatnii, cu cea mai mare contributie fata de institutia monarhica si fata de natiunea careia i-a ramas mereu devotat „, a precizat pe blogul sau, Principele Radu al Romaniei, care a efectuat o vizita in judetul Bacau in martie 2009, in cadrul programului „Orasele Romaniei”.

Romulus Dan Busnea