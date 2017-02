Piscine in aer liber si la Slanic Moldova

Edilii sefi din Slanic Moldova nu se lasa mai prejos fata de colegii lor de la Tirgu Ocna si vor demara, in curind, procedurile pentru construirea unui mini-aqualand, in locatia numita „300 de scari”, din imediata apropiere a izvoarelor minerale ale statiunii. „Avem mai multe proiecte pe lista de asteptare in vederea finantarii, dar speram ca si acesta sa-si vada materializarea, intrucit localnicii, ca sa nu mai spun de turistii care poposec vara aici in numar mare, ne intreaba mereu cind vor putea beneficia si de apa, nu numai de soare. Un astfel de aqualand poate fi un mijloc de agrement care sa aduca venituri insemnate la bugetul local”, a declarat increzator Andrei Serban, primarul statiunii Slanic Moldova. Investitia de la „300 de scari” nu va depasi suprafata construita de 1.300 mp, intrucit atit permite terenul pe care va fi amplasata constructia. Cu toate acestea, potrivit celor spuse de primarul Slanicului, nu vor lipsi piscinele cu apa calda pentru adulti, dar nici bazinele pentru copii, care vor fi dotate cu jocuri acvatice si instalatii de produs valuri. Atractia principala a mini-aqualandului vor fi cele citeva tobogane cu apa, mai ales „tuburile”, care ii vor arunca pe cei mai curajosi direct in bazine. Singurele piscine in aer liber existente in zona, se afla si sint functionabile la Tirgu Ocna, in cadrul Centrului Balnear Parc Magura, iar pretul unui bilet este de 15 lei/zi/pers.pentru adulti si 8 lei/zi/pers.pentru copii de pina la 14 ani. (Romulus Dan BUSNEA)

