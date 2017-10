Percheziții în Bacău la afaceriști din construcții, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2,1 milioane lei

La această oră, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice și cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliției Române, efectuează 36 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Argeş, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iași, Ialomița, Bacău, Vaslui, Arad și Vâlcea și în municipul București la locuințele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor.



La data de 18 octombrie 2017, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.G.P.R. și sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, efectuează 36 percheziţii domiciliare la locuințele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale din judeţele Argeş, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iași, Ialomița, Bacău, Vaslui, Arad și Vâlcea și din municipul București.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R.

Activitățile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul construcțiilor.

Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2012 – 2015, cei vizați, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale ar fi dezvoltat un circuit evazionist prin înregistrarea în contabilitate de achiziții fictive de mărfuri de la furnizori. Aceștia din urmă, pentru a justifica livrările efectuate, ar fi declarat organelor fiscale achiziții de la societăți comerciale de tip fantomă.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de peste 2.175.000 de lei.

Zece persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș pentru audieri.

La acțiunea participă polițiști de investigare a criminalității economice din judeţele Argeş, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iași, Ialomița, Bacău, Vaslui, Arad și Vâlcea și din municipul București și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Argeș. (comunicat de presă)