O băcăuancă a dat în judecată Consiliul Local, susținând că noua taxă la salubritate este ilegală

Băcăuanca Nadia Neagu s-a decis să dea în judecată Consiliul Local Bacău, pe motiv că noua taxă de salubritate instituită de municipalitate ar fi ilegală.

Începând din acest an, administrația locală a hotărât să încaseze taxa de salubritate pe apartament și nu pe numărul de persoane. Astfel, mulți băcăuani care locuiesc singuri se simt nedreptățiți, deoarece, în loc de 72 de lei pe an, acum au de plătit 144 de lei pe an. În aceeași situație se află și cei plecați în străinătate, care se văd nevoiți să plătească dublu, deși apartamentele sunt goale.

Nadia Neagu (foto) s-a decis să își găsească dreptatea în instanță, aducând mai multe argumente prin care arată că aleșii locali au încălcat Codul Fiscal și regulamentele interne ale instituției, atunci când au aprobat noua formă a taxei de salubritate. Aceasta a fost prezentă la ședința de Consiliu Local de ieri și și-a prezentat punctul de vedere în fața aleșilor.

„Când ați dat această hotărâre, probabil nu ați luat în considerare că această taxă taxă pe apartament și nu pe număr de persoane încalcă normele Codului Fiscal. Pentru că acest serviciu este făcut persoanei și nu apartamentului, ce ne facem cu cei plecați în străinătate, pe care, in felul acesta îi obligați să plătească această taxă. În Codul Fiscal se precizează că taxa se ia de la persoane care beneficiază de serviciile oferite. Cei plecați în străinătate, din câte știu eu, nu pot beneficia de servicii”, a spus aceasta.

De asemenea, băcăuanca a făcut referire la regulamentul aprobat de consilierii locali privind serivicul de salubritate, unde se precizează că tarifarea se face „echitabil și corelat cu cantitatea”. „Cum se face tarifarea echitabilă și cum o corelăm cu cantitatea, atâta vreme cât eu, o persoană, fac mai puțin gunoi cât cinci persoane care stau într-un apartament?”, a întrebat retoric Nadia Neagu.

Operator privat, tarife noi

O altă problemă semnalată de băcăuancă a fost faptul că serviciul de salubritate, conform normelor în vigoare, se face pe bază de contract între utilizator și operatorul de salubritate. „Vă anunț că noi, utilizatorii, nu avem contract cu operatorul”, a spus Nadia Neagu. Această problemă a fost recunoscută și de fostul viceprimar Iulian Stoican, care a recunoscut că sunt necesare modificări ale regulamentului, având în vedere că groapa de gunoi are administrator privat. „Din acest an, administrarea gropii de gunoi este privată și va trebui de la anul să modificăm această taxă de colectare, după tarifele practicate de administrator”, a spus Stoican.

Consiliul Local a aprobat cu 14 voturi pentru, proiectul prin care solicită respingerea acțiunii formulate de Nadia Neagu.

sursă foto 2 – Realitatea TV