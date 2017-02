Noutăți în Legea pensiilor. Ce facem dacă ”nu ni s-a dat grupa de muncă”

Avocat DANIELA GOGAN

La 30 decembrie 2013, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Modificările reintroduc grupa I de muncă la stabilirea pensiei.

Potrivit legii, persoanele care au lucrat în grupa I de muncă înainte de 2001 vor beneficia de o reducere de trei ani la vârsta de pensionare pentru fiecare șapte ani munciți în această grupă. Astfel, pentru 26 de ani și peste 26 de ani de muncă, vârsta standard de pensionare scade cu 13 ani.

Conform Legii nr. 263/2010, din grupa I de muncă fac parte următoarele domenii de activitate:

Construcții aeronave (personal de execuție, maiștri și personal tehnic de execuție);

Industria siderurgică (personal de execuție, maiștri și personal tehnic de execuție);

Foraj petrolier;

Industria cimentului;

Industria chimică;

Industria metalurgică;

Industria sticlei;

Transport metrou.

Pentru perioada ulterioară datei de 1 aprilie 2001, care reprezintă conform legii stagiu de cotizare realizat în condiții deosebite, speciale, sau alte condiții de muncă se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu, care constituie stagiu de cotizare normale, după cum urmează:

a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite de muncă;

b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiții speciale;

c) 12 luni pentru fiecare an lucrat în sistemul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite și speciale pentru polițiști și cadre militare.

Locurile de muncă în condiții speciale sunt cele din:

unitațile miniere, pentru personalul care desfășoară activități cel puțin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;

activități de cercetare, explorare, expoatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I și II de expunere la radiații;

activități din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale;

aviația civilă etc.

Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei.

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

În cazul cadrelor militare în activitate, soldaților și gradaților voluntari, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul penitenciarelor, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, vârsta standard de pensionare este de 60 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. În cazul acestor categorii, stagiul minim de cotizare este de 20 de ani, iar stagiul complet de 30 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

În situația în care la decizia de pensionare nu primiți grupa corespunzătoare domeniului în care ați activat, puteți face contestație la Casa Județeană de Pensii, după care, dacă problema nu se rezolvă, puteți solicita în instanță acordarea grupei de muncă corespunzătoare domeniului în care ați activat.

Competent să judece astfel de cereri este Tribunalul Bacău. Vă judecați în contradictoriu cu Casa Județeană de Pensii.

Aceste acțiuni sunt scutite de la plata taxei de timbru.