Nou director adjunct la Colegiul „Eminescu”

Consilierii locali bacauani au aprobat numirea in functia de director adjunct a profesoareai Ana Maria Andrioaie, la Colegiul „Mihai Eminescu” din Bacau. Noul director a promovat concursul organizat de Inspectoratul Scolar Judetean in noiembrie. Ana Andrioaie a inlocuit-o, pe Mihaela Dughiri, aflata in pragul pensionarii. (Claudiu TANASESCU)

Share this post: Google+