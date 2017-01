Noi dotari pentru Politia Primariei Bacau

Conducerea Politiei Primariei Bacau si-a propus, ca o prioritate pe 2009, sa modernizeze si sa optimizeze activitatile institutiei. Pentru asta, agentii locali vor fi dotati cu inca 100 de bastoane, 50 de perechi de catuse, 500 sprayuri lacrimogene, 35 de pistoale cu bila de cauciuc, pentru serviciul de siguranta publica, si 50 de statii emisie-receptie. Compartimentul interventii ar putea fi intarit cu inca doua autoutilitare si cu sase masini echipate cu mijloace acustice si sonore. Tot de la anul, se intentioneaza ca in zonele hotelului Decebal, a Pietei Centrale si in intersectia B-dul Unirii cu strada 9 Mai sa se amplaseze camere de luat vederi, pentru supravegherea traficului rutier si a parcarilor cu plata. Pe lista achizitionarilor se mai gasesc si sase calculatoare, pentru birourile institutiei. „Intimpinam dificultati in procesul muncii si din cauza faptului ca Politia Primariei Bacau isi desfasoara activitatea in trei sedii cu adrese diferite si din cauza faptului ca imobilul din strada 9 Mai este revendicat de Consiliul Judetean. Este imperios necesar sa se urgenteze aprobarea sumelor necesare pentru construirea noului sediu”, a spus Ionel Rusu, seful Politiei Primariei Bacau. (Doina TIMUS)

