Nervos că a rămas fără țigări, un bunic și-a rănit grav cu foarfeca nepotul de 4 ani

Un copil in varsta de patru ani a ajuns la spital si este in stare critica, dupa ce bunicul l-a ranit cu o foarfeca, anunta Pro TV. Barbatul sustine ca a aruncat unealta spre sotia lui si ca nu ar fi vrut sa-l raneasca pe baiat.

Incidentul a avut loc in comuna Letea Veche, din judetul Bacau. Cei doi batrani, sot si sotie, curatau via, iar nepotul lor, in varsta de patru ani, se juca langa ei.

Gheorghe Sandulache, bunicul victimei: „Am rugat-o pe nevasta mea sa mearaga sa imi ia tigari. Ea nu a vrut si isi facea ambitia cu mine… De nervi, am aruncat cu foarfecul de vie spre ea si baiatul intre timp s-a la ea si atunci l-a lovit. A plans si i-a curs sange.”

Speriati, oamenii le-au cerut ajutor vecinilor. „Am vazut baiatul in brate la bunica plin de sange. Toti copiii tipau. M-am dus eu si nu mai stiam la care sa ma reped. Bunica a iesit cu el in brate, in drum. Nu era in stare buna, era moale si toti tipam pe langa el si nu stiam ce sa ii facem”, spune o vecina.

O ambulanta l-a transportat pe copil la Spitalul Judetean de Urgenta din Bacau, unde medicii l-au operat. Dar doctorii spun ca este in continuare in stare critica. Parintii baiatului sunt plecati la munca in strainatate si nu pot veni acasa pentru a fi alaturi de el.

Politistii au inceput o ancheta in acest caz. Bunicul este cercetat de oamenii legii, iar incadrarea juridica se va face in functie de evolutia starii de sanatate a copilului.