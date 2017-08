Ne facem frate cu neamțul! Parteneriatul dintre asociațiile de fotbal din Bacău și regiunea germană Westfalia trece granițele sportului

Parteneriatul sportiv dintre Asociația Județeană de Fotbal din Bacău și Asociația Regională de Fotbal și Atletism din Westfalia (FLVW) poate duce la o înfrățire între cele două unități administrative. Șefii asociației nemțești, prezenți în Bacău, au declarat că au avut discuții atât cu autoritățile din Bacău cât și cu cele din Germania pentru o înfrățire administrativă, detaliile urmând a fi puse la punct în perioada următoare.

Parteneriatul între AJF Bacău și FLVW din Westfalia a început în 2015. Anul următor a avut loc un schimb de arbitri, când o delegație de cavaleri ai fluierului din Germania a arbitrat meciuri în România, iar mai apoi noi trimițând o delegație la ei. Acum, șefii FLVW au venit în Bacău și ne-au propus un schimb de tineret, fiind dispuși să găzduiască vara viitoare o echipă de tineri sportivi care să ia contact cu condițiile avansate de antrenament și de joc din Germania, iar nemții să trimită o echipă de tineri în Bacău pentru “a lua contact cu altă lume și cu alte mentalități”, după cum a declarat Gundolf Walaschewski, președintele FLVW.

Parteneriat care depășește granițele sportului

De asemenea, șefii FLVW își doresc mai mult decât o colaborare sportivă. Președintele asociației germane a declarat că vede posibilă o înfrățire între Bacău și orașul Kamen, unde are sediul organizația, sau, chiar mai mult, o înfrățire regională, între Moldova și Westfalia. “Am avut întâlniri cu autoritățile din Bacău, iar discuțiile au fost productive. Am văzut că sportul este sprijinit atât cât este posibil, ceea ce ne bucură. Pe de altă parte noi colaborăm cu primarul de la noi, cât și cu președintele landului. Am dori ca la următoarea vizită să fim însoțiți de primarul nostru și să avem discuții avansate cu autoritățile din Bacău”, a mai adăugat președintele FLVW.