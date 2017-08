Municipiul Moinesti se infrateste cu „Moinestiul din Tara Sfinta”

O delegatie a Consiliului Local al orasului Rosh Pinna, din Galileea – Israel, a vizitat, in aceasta saptamina, Municipiul Moinesti. Oaspetii moinestenilor au fost Haim Goren, presedintele Departamentului de relatii externe a CL din localitatea israelita, si Joacob Bloom, presedintele Comisiei de agricultura, mica industrie si turism a CL din Rosh Pinna. „Desi nu sint consilieri locali, cei doi presedinti de comisii, care isi indeplinesc functiile in calitate de voluntari, au primit mandat din partea CL al Rosh Pinna pentru vizita la Moinesti, pentru a-i cunoaste locuitorii si pentru a identifica oportunitati de cooperare- colaborare cu acest municipiu” – ne-a informat Viorel Florin Costea, purtatorul de cuvint al Primariei Moinesti. Oapetii din Israel au vizitat cimitirul evreiesc din Moinesti, Spitalul Municipal, Biblioteca municipala si au participat la o sedinta ordinara a Consiliului Local. De asemenea, au avut discutii detaliate cu consilierii moinesteni, dar si cu oameni de afaceri din municipiu.

„Administratia publica locala – spune primarul Viorel Ilie – îsi propune ca, in perioada imediat urmatoare sa poata pune bazele unor parteneriate in domeniile economic, social, didactico-pedagogic, turistic si cultural intre Municipiul Moinesti si orase de pe intreg mapamondul. Pentru prima tentativa de a consolida un parteneriat viabil si reciproc avantajos, a fost ales orasul Rosh Pinna din Israel, supranumit «Moinestiul din Tara Sfinta», avind in vedere ca multi dintre locuitorii lui provin din oarasul nostru. Aurel Vainer, deputat in Parlament si presedintele Comunitatilor Evreiesti din Romania, spune ca primarul din localitatea galileeana a fost efectiv incintat de perspectiva infratirii dintre cele doua orase, avind in vedere ca peste 70% din populatia din Rosh Pinna este alcatuita din moinesteni si descendenti ai moinestenilor plecati intr-un dureros exil, incepind din 1881 si continuat, fragmentar, pina in anul 1912. „Asadar, Rosh Pinna este, conform datelor istorice, deja „înfratit” cu Moinesti. Trebuie, doar, sa oficializam aceste legaturi, printr-un parteneriat asumat bilateral” – a precizat primarul Viorel Ilie.

Asupra acestui subiect vom reveni.

Share this post: Google+