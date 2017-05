Motocultoare profesionale

Dupa cum bine stim lucrarea pamantului aduce de la sine foarte multe avantaje, dintre care obtinerea unor culturi de succes, indiferent de domeniul in care ne-am ancorat.

Fie ca vorbim de cultura pomicola, de cea leguminoasa, sau fructoasa, avem posibilitatea acum sa lucram pamantul fara o intrebuintare foarte mare, cum probabil eram obisnuiti, atunci cand munca de camp era facuta de un personal uman care cuprindea numerosi membrii.

Sapa, harletul, cazmaua sau chiar propria noastra mana, erau obiecte de lucru candva, cand tehnologia nu atinsese un salt atat de pronuntat cum l-a facut in acest deceniu.

Acum, toata munca umana este acoperita aproape in totalitate de capacitatile automatizate ale robotilor si masinilor, care prin ajutorul programarii executa munca in locul nostru, fara sa fie nevoie sa ne intrebuitam prea mult.

Insa care sunt acele accesorii care fac diferenta atunci cand vine vorba de lucrat pamantul, dar si atasarea de accesorii perfecte pentru a finaliza si a consemna o astfel de activitate?

Motocultorul este un dispozitiv care an de-a randul a fost perfectionat chiar si pentru cele mai dure conditii de lucru.

Poate in trecut va puneati problema ca motorul se poate incalzi, ca va exista o risipa mare de bani si ca accesoriile nu sunt usor de gasit, insa in aceste momente, totul nu este decat o simpla formalitate.

Care sunt secretele motocultorului si care este filosofia sa de functionare? Cartile tehnice ne spun ca un motocultor are la baza o masina cu transmisie, care are un ansamblu suficient de rezistent sa suporte orice accesoriu atasat, sau dupa caz soluri lucrate.

Daca detineti in posesiune o suprafata de teren nisipos sau argilos, acolo unde cultura este mereu un semn de intrebare, un motocultor profesional, datorita capacitatii sale de a marunti si lucra terenurile care au dimensiuni considerabile poate fi de departe salvarea ta.

Stiai ca motocultoarele pot fi de trei feluri si acest lucru va decide timpii de executie, costurile, dar si productivitatea?

Producatorii ne pun in acest moment la dispozitie motocultoare hobby, semi-profesionale sau profesionale, capabile in functie de capacitatile lor sa lucreze suprafete finite de pamant, fiecare cu avantajele sale.

Insa atunci cand vrem sa imbinam eficienta, cu rapiditatea, cu flexilibitatea si cu economia fara doar si poate motocultorul profesional va fi o investitie care va reprezenta un castig veritabil pe termen lung.

De ce un motocultor profesionist? Performantele de lucru cu aceste masini sunt fantastice, specificitatile atingand cifre considerabile.

Incepand de la motor, care poate avea o putere de pana la 10-15 CP, pana la adancimile de lucru de pana la 25 cm, continuand cu latimea ce poate fi atinsa de freze de pana la 140 cm, aceasta este dovada vie ca o suprafata de teren de peste 10 000 mp poate fi lucrata conform procedeelor agricole intr-o perioada foarte scurta de timp.

Ce alte avantaje mai aduc motocultoarele profesioniste, drept argument pentru pretul putin mai ridicat pe care il au? Atunci cand vorbim de sesiuni de lucru ceva mai intense, cu siguranta ne intereseaza rezistenta la uzura a pieselor.

In acest caz un motocultor profesionist se bazeaza pe filtre de racire inovative, care nu pun in pericol motorul si nici nu ii dau acestuia posibilitatea sa se supraincalzeasca.

La pachet vin niste manere care pot fi manevrate cu usurinta atat stanga-dreapta cat si sus-jos pentru a putea duce la bun sfarsit cu usurinta munca noastra, pe diferite parcele si sectoare de lucru, chiar daca terenul este unul drept sau inclinat.

Ce accesorii pot fi atasate pe motocultoarele profesioniste? Avand in vedere ca motocultoarele profesioniste fac fata cu brio tuturor tipurilor de soluri si operatiuni agricole care solicita o atentie sporita, ele sunt echipate cu o tija, care au menirea sa aduca in discutie atasarea diferitelor tipuri de accesorii, care chiar daca au greutate mare sau una mica, pot fi tractate usor.

Stiati ca motocultoarele profesioniste vin la pachet cu roti de profil agricol, pregatite pentru transportarea ideala a sa? Sau ca producatorii pun acum la pachet motocultoare care vin insotite cu accesorii precum plug, rarita sau cultivator?

Sunt doar cateva avantaje care sa ne arate ca merita sa scoatem din buzunar o suma ceva mai consistenta de bani pentru a ne asigura ca avem o cultura foarte roditoare si ca profitul este direct proportional cu munca si atentia noastra la detalii.

Insa care sunt producatorii de motocultoare care tind sa vina cu modele care mai de care mai avantajoase atat din punct de vedere al preturilor cat si al specificatiilor tehnice?

Sunt foarte multi producatori de motocultoare pe piata, insa noi trebuie sa ne orientam atentia la acelea care au imbinarea perfecta de rezistenta, performanta, intretinere si costuri.

In acest caz, in mediul online, o firma de specialitate ne aduce in discutie faptul ca brandurile Grillo, Loncin, MS sau Rotakt sunt dovada ideala ca lucrurile pot fi duse la urmatorul nivel de catre agricultorii iscusiti.

Insa care este un model care merita luat in seama din toate punctele de vedere? Este dificil de estimat, insa feedbackul clientilor ne va ajuta in acest caz, fapt pentru care recomandam modelul Rotakt ROG75, care vine la pachet cu roti de cauciuc, rarita reglabila si un plug de arat.

Dotat cu un motor de 7CP si o transmisie pe curele si lant pentru o putere si un control mai mare, acest motocultor este folosit pentru orice tip de pamant, avand posibilitatea sa opereze la adancimi si latimi decente, cifrele atingand 250mm, respectiv 830 mm, frezele fiind detasabile si segmentabile.

Ghidonul este flexibil si poate fi reglat cu usurinta in toate directiile, iar la pachet vine un sistem de filtrare care este pregatit pentru toate conditiile de lucru chiar si cele ostile.

Constructia sa solida este un alt argument care ne ajuta sa ne dam seama ca este un motocultor profesional rezistent, care este dotat in plus si cu accesorii indispensabile agriculturii, precum rotiile din cauciuc, rarita reglabila care ne permite modificarea bilonului si dupa caz plugul de arat, care poate brazda cu usurinta pamantul.

Greutatea sa de doar 76 kg ne arata ca este un dispozitiv flexibil in comparatie cu celelalte din aceasta gama, care ajung aproape de 100 kg.

Un pachet complet care valoreaza doar 2500 lei si poate fi gasit la reducere acum in mediul online chiar si cu 10%. (P)