Moineștiul a rămas fără primar, după ce senatorul Viorel Ilie a demisionat. Cine e primar interimar

Viceprimarul municipiului Moinești, județul Bacău, Valentin Vieru (ALDE), va îndeplini atribuţiile de primar interimar, post rămas vacant după demisia lui Viorel Ilie, devenit incompatibil, ca urmare a obținerii statutului de senator ALDE în urma alegerilor din 11 decembrie. Demisia lui ilie a fost deja validată de Ioan Ghica, prefectul județului Bacău.

Atribuțiile de primar interimar sunt preluate de către viceprimarul Valentin Vieru pînă la organizarea și desfășurarea unui nou scrutin electoral local.

Potrivit unui comunicat de presă, primarul interimar Valentin Vieru i-a mulțumit lui Viorel Ilie şi l-a asigurat că va continua proiectele începute de acesta. „Am convingerea că vom continua să colaborăm și pe viitor pentru a putea duce la bun sfârșit toate proiectele noastre ambițioase – construirea unei baze de tratament și obținerea statutului de stațiune balneo-climatică, demararea lucrărilor de reabilitare și modernizarea tuturor unităților de învățămînt, transformarea unei clădiri de patrimoniu în muzeu, finalizarea lucrărilor pentru structura scenei din Parcul Băi și constituirea aici a unui adevărat teatru de vară și așa mai departe”, a mai afirmat Vieru, conform sursei menționate.

La rîndul său, senatorul Viorel Ilie a declarat: „Consider că echipa pe care am condus-o împreună cu viceprimarul Valentin Vieru va face performanță în continuare și, din noua funcție de senator, voi putea să susțin această echipă astfel încît tot ceea ce am plănuit împreună să fie dus la bun sfîrșit! Nu voi uita niciodată de unde am plecat – municipiul Moinești rămîne în sufletul meu!”