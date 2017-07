Mobilierul de lux in stil contemporan

Luxul este un trend, asa ca oamenii aleg din ce in ce mai mult nu doar sa aiba un stil de viata opulent, ci si sa decoreze locuinta in acelasi ton. Probabil ca ati cautat deja mobila de lux online si nu stiti inca care sau obiectele care ofera nuanta luxurianta. Ei bine, esential este sa stiti ca amenajarea de lux nu inseamna neaparat cheltuirea unor sume exorbitante de bani, ba chiar se poate amenaja in aceeasi nota cu o suma modesta de bani.



Fara nicio urma de indoiala, tendintele in materie de mobilier de lux sunt in continua dezvoltare, iar obiectele de décor interior sunt tot mai opulente. Simplitatea, minimalismul, accentele cromatice, influentele retro sau modularitatea sunt doar cateva dintre cele mai importante aspecte de care designerii europeni tin cont, mai ales in anul 2017. Tendintele in design interior si in industria de mobilier au fost lansate, ca de obicei, in Targul international de Design de la Milano si imm de la Koln, iar la ambele manifestari s-a facut observata o puternica pasiune pentru marii autori ai trecutului precum Alessandro Mendini, Mario Bellini, Sottass sau Le Corbusier.

Vedetele manifestarilor au fost fara vreo indoiala canapelele si fotoliile potrivite tendintelor aflate in actualitate de modularitate si lounge. Canapeaua Argo semnata de Mauro Lapparini care a fost prezentata la Targul International de mobila de la Milano este considerata un exemplu destul de elocvent deoarece este o canapé spectaculoasa, cu un design deosebit si care atrage atentia mai ales datorita modularitatii sale. In crearea acestei canapele designerul a imbinat trei sisteme modulare intr-unul singur incare platform si elementele din punctul “C” sunt reproduse prin intermediul unei suprafete moi, iar canapeaua poate fi usor introdusa intr-un spatiu modern.

Ambientele propuse la aceste expozitii transmit puternice emotii mai ales prin intermediul texturilor si a culorilor. In acest an se observa o predilectie catre modelele cu motive florale, care anima decorul, tesaturile matasoase si motivele naturale.Toate acestea impreuna cu tonurile calde aduc minimalismul inspirit din natura fix in casa voastra. De asemenea, lemnul este insotit de accesorii metalice, din piele si sticla si se incadreaza si in sezonul 2017-2018 in actualitate. Albul este inca omniprezent in amenajarile simpliste si elegante, insa in anul acesta designerii recomanda iesirea din tipare si utilizarea asocierilor de alb si negru, in favoarea culorilor pamantii, kaki, verde, portocaliu, verde acid sau galben.

Tendintele actuale vizeaza in mod sigur modelele de tesaturi matasoase, inspirate din natura si cu modele florale. In plus, anii ’50 si ’60 incep sa se identifice din ce in ce mai mult in orice produs de design actual, folosindu-se tot mai multe tesaturi si culori din acea perioada. Unele dintre elementele definitorii ale acestor tendinte se numara cromatica luminoasa, puternica de galben, fucsia, rosu, alb, neon, portocaliu, canapele massive, forme indraznete si alte obiecte cu influente retro.

Sigur ca detaliile de texturi si culori sunt scoase in evident prin imbinarile de contrast puternic intre negru si galben sau verde neon, contrast care subliniaza foarte bine stilul vintage. De asemenea, alte piese si accesorii, precum si pardoseala deschisa reusesc sa puna in valoare accentele cromatice.