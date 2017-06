Mihai Tudose, premierul desemnat, a fost asociat cu deputatul de Bacău Gabriel Vlase. Cine erau ceilalți acționari

Mihai Tudose, propunerea PSD pentru functia de premier, a fost asociat in firma 1001 Net Romania SRL, Brasov, alaturi de mai multe persoane care au legaturi cu politica si serviciile secrete, anunță hotnews.ro.

Un asociat a fost Georgian Pop, fostul sef al comisiei pentru controlul SRI. O cota de 34% din firma a fost detinuta de SAGA TRANS SRL, din Bacau, in care unul dintre asociati a fost deputatul Gabriel Vlase, actual vicepresedinte al Camerei Deputatilor.

Un alt apropiat al lui Mihai Tudose este Valeriu Stefan Ivan, actualul sau sef de cabinet, care a lucrat timp de 13 ani ca functionar cu statut special in „Sistemul de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala”.

Potrivit termene.ro, firma 1001 Net Romania SRL a fost dizolvata in 2015, dupa mai multi ani in care cifra de afaceri a fost zero, principalul obiect de activitate fiind „activitati ale portalurilor web”. De asemenea, SAGA Trans SRL apare ca fiind radiata. (Integral, pe hotnews.ro).

Deputatul Petru Gabriel Vlase nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.