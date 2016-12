Medicul dat în judecată de Serviciul de Ambulanță a emigrat în Anglia. Ce mesaj le-a transmis colegilor din Bacău

Medicul Valentin Cotocea, din Constanța, a emigrat în Anglia, după ce a câștigat un proces în care a fost târât acum patru ani de Serviciul de Ambulanță Bacău.

În decembrie 2012, Serviciul de Ambulanță Bacău a deschis acțiune în instanță împotriva medicului Marius Valentin Cotocea, din Constanța, și a cerut obligarea acestuia la plata a 76.056 de lei, reprezentând salarii și contribuții plătite de Ambulanță și tichete de masă acordate în perioada 2009 – 2011.

La sfârșitul lui 2008, dr. Cotocea a încheiat cu Serviciul de Ambulanță un contract individual de muncă prin care a ocupat un post pentru efectuarea rezidențiatului. Conform legii, medicul a semnat și un act prin care era de acord să rămână pe post încă trei ani după terminarea rezidențiatului.

Chiar după finalizarea specializării, în decembrie 2011, medicul a cerut încetarea contractului de muncă și a plecat să profeseze în Constanța, acolo unde domiciliază, motivând că salariul este insuficient pentru a-și întreține familia.

Conducerea Ambulanței l-a acuzat pe medic că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, asumate prin acte, și a încheiat raportul de muncă fără acordul Serviciului de Ambulanță.

În întâmpinarea depusă la Tribunalul Constanța la termenul din mai 2012, dr. Valentin Cotocea, prin avocatul său, a ridicat problema îngrădirii dreptului și a libertății de a-și alege locul de muncă și a lipsei vreunei remunerații compensatorii.

„Solicitarea restituirii acestor sume este, din punctul meu de vedere, nu numai ilegală, ci și imoral. A-mi impune să îmi desfășor activitatea de medic la Bacău, fără nicio altă remunerație decât un salariu de 1.019 lei, în caz contrar fiind obligat să restitui salariul încasat pentru munca efectiv prestată, în condițiile în care sunt căsătorit și am doi copii în întreținere și prestez în continuare activitate de medic în sistemul public de sănătate, este o cerință abuzivă ce trebuie sancționată ca atare”, s-a apărat dr. Cotocea.

Dr. Aura Crețu, managerul Serviciului de Ambulanță Bacău, a susținut pentru Ziarul de Bacău faptul că plecarea medicului nu a provocat doar prejudiciu material, ci a afectat, într-o anumită măsură, și populația din Bacău: „Era foarte bine dacă lucra în continuare. Ne creștea numărul de medici și aveam cu toții mai multe beneficii. Puteam să deschidem a doua linie de gardă, aveam un echipaj în plus pe ambulanțe. Era un beneficiu pentru populație.”

Procesul s-a derulat la Tribunalul Bacău, unde dr. Valentin Cotocea a pierdut, dar Curtea de Apel Bacău a modificat sentința și i-a dat dreptate medicului. Ulterior, a fost respinsă cererea de revizuire formulată de Serviciul de Ambulanță Bacău.

Mesaj din Anglia, de la dr. Cotocea, pentru foștii colegi din Bacău

Între timp, Valentin Cotocea a emigrat, lucrează ca medic generalist la Henwick Medical Center, din Worcester. El a comentat pe site-ul Ziarului de Bacău, unde a lăsat un mesaj dur pentru foștii săi colegi:

„Dragi colegi, Eu sunt inculpatul, medicul din Constanța care a plecat de la Bacau si a lasat pacientii netratati. … Nu vedeti cat de penibili sunteti….si cu toate cometariile de mai sus… In primul rand eu nu am facut rezidentiatul la Bacau, l-am facut in Constanta…nu am luat 76.000 (astia sunt bani cu tot cu impozit, am inceput cu 600 ron si am terminat cu 1000 ron, bani in care au fost si alocatiile copiilor. Problema e simpla, procesul s-a terminat am, castigat….si de mai multi ani acum lucrez intro tara civilizata din UE. Va urez succes dragi colegi, cei care ma puneau sa dau banii inapoi…rusine voua….. ca sustineti acel sistem, bolnav, corupt, politizat, sarac si plin de nevoi”.