Lumea interlopa din Onesti, decapitata – Video

– capul lumii interlope din Onesti, impreuna cu alti patru membri, au fost arestati de procurorii si politistii de la Crima Organizata – cei cinci sint acuzat ca au plasat peste 30 de tinere, multe dintre ele minore, in toata Europa – unele dintre tinere au fost puse in portbagaj, duse in afara Onestiului, legate de copaci, violate si apoi abandonate – anchetatorii au stabilit venituri de pe urma proxenetismului de 100.000 de euro si 50.000 de lire sterline

Lovitura grea pentru lumea interlopa onesteana. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau, in cooperare cu Directia de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si acte de Terorism (DIICOT), au reusit sa decapiteze o grupare criminala transnationala specializata in trafic de persoane, trafic de minori, constituire in grup infractional organizat si proxenetism, ce a actionat pe relatia Romania-Marea Britanie-Olanda-Italia. Este vorba despre cinci membri ai lumii interlope din Onesti, in frunte cu capul retelei, Catalin Sebastian Tuca, zis „Maso”, de 34 de ani.

Anchetatorii au stabilit ca acesta, impreuna cu Traian Jitaru, 39 ani, Florin Tanase Turisca, zis „Turi”, 39 ani, George Gilea, 38 ani, si Ionut Bordot, 26 ani, zis „Calt”, in perioada 2002-2008, au racolat si traficat in Marea Britanie, Italia, Olanda si Spania, peste 30 de tinere, printre care si minore, in scopul exploatarii sexuale. Cei cinci racolau tinerele din Onesti si din comunele limitrofe si erau de o violenta iesita din comun. Pe cele care se intorceau in tara si voiau sa renunte la prostitutie, agresorii le sechestrau in diverse locuri din Onesti, unde le infometau, si pe multe dintre ele le-au pus in portbagaj, le-au dus in padure, le-au legat de copaci, le-au dezbracat, le-au batut si apoi le-au abandonat.

Odata ajunse in strainatate, fetele erau plasate in localuri unde, cu acceptul patronului, erau obligate sa se prostitueze si sa dea toti banii „pestilor”. O parte dintre fete au ajuns si in Amsterdam, in „Cartierul Rosu”, unde erau expuse in vitrina si unde practicau prostitutia pe sume cuprinse intre 15 si 150 de euro, in functie de durata si de cerintele clientului. Cei cinci au fost permanent monitorizati de Serviciul de Supravegheri Operative si Investigatii Bacau si au fost prinsi abia dupa ce au fost identificate majoritatea victimelor.

Anchetatorii au stabilit ca membrii gruparii au acumulat in aceasta perioada venituri de peste 100.000 de euro si 50.000 de lire sterline, bani pe care i-au investit in apartamente si terenuri din jurul Onestiului. Tuca, Jianu, Turisca si Gilea au fost retinuti in urma unor descideri in forta ale trupelor speciale la domiciliile lor, in timp ce Bordot a fost arestat in trafic, pe DN 2, in zona Adjudului, in timp ce se deplasa spre aeroport.

Asupra lui, politistii au gasit bani si un pistol cu gloante de cauciuc. Cei cinci au fost arestati preventiv pentru o perioada de 29 de zile sub acuzatiile de constituire in grup infractional organizat, trafic de minori si proxenetism, si risca pina la 20 de ani de inchisoare.