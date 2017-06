Lucky Studio – confesiunile unui model de videochat

Videochatul la linia erotică este un job care prinde tot mai mult teren în ultima vreme, popularitatea sa crescând de la o zi la alta. Pentru a afla care sunt motivele pentru care fetele aleg acest job și ce oportunități le oferă, doamna Mihaela, Managerul Lucky Studio ne-a permis în exclusivitate să discutăm cu Andreea, o fată care este model de 1 ani și 4 luni la acest Studio. Aceasta a dorit să discute cu noi despre viața ei ca model de videochat. Pentru protecția identității sale și confidențialitate, vă anunțăm că numele este fictiv.

Reporter: De ce ai ales să lucrezi în domeniul videochat-ului?

Viața de student nu e tocmai usoară. Sau ieftină. Crești și nevoile cresc o dată cu tine. Iar un serviciu care să-ți permită să faci facultate, să-ți cumperi cărți, să-ți plătești chiria într-un oraș străin și să-ți permiți tot ce-ți dorești… cam sună a poveste.

Eu sunt din Tulcea și am venit în Iași să studiez medicina generală. De când eram mică, mama îmi spunea că ,,într-o zi vei deveni doctoriță” și voi face oamenii sănătoși, poate îl vei vindeca și pe bunicul de reomatism. Iar eu am crezut-o, așa că am venit în Iași să-mi scriu visul.

În primele luni, abia reușeau ai mei să-mi trimită bani pentru cămin și să am strictul necesar. Nu aveam nici timp să ies și ce-i drept, nici nu aveam cu ce. Un suc în oraș, o pizza cu prietenii costă. Așa că am zis să mă angajez, îmi sacrific din timpul pentru învățat și lucrez. Mi-am căutam de muncă și într-o lună eram chelneriță. Nu a durat prea mult deoarece programul era foarte încărcat, trebuia să lucrez seara până târziu și dimineața eram terminată. Nu ajungeam la cursuri ori eram extrem de obosită și nu făceam față.

Până într-o zi când am văzut un anunt pe Internet ,,Lucky Studio, angajare videochat cu bonus. Câștigi între 300 și 800 de lei zilnic”. Am dat click din curiozitate și am ajuns pe site-ul Studioului. Am văzut că e un loc de muncă unde îmi pot face eu programul, că mă plătesc la zi, că pot câștiga bănuți din bonusuri. Nu suna rău deloc. Mi-am luat inima în dinți și am dat un telefon. În 5 minute mă și programasem la interviu.

Intr-o joi, pe la orele pranzului m-am prezentat la ușa sediului. Sceptică, dar cu zâmbetul pe buze, am ascultat ce mi s-a spus. Deși era prima oară când mă întâlnisem cu Claudia, mi-a dat încredere. Mi-am zis ok, e de gașcă. Mi-aduc aminte că eram nearanjată, abia venisem de la un examen, am aruncat pe mine ceva în grabă și am plecat. Nu aveam idee despre ce înseamnă videochatul, mai auzisem de Lucky Studio de cateva ori, dar atât. Cât despre “Fii feminină și senzuală!”, singurul lucru care–mi venea in minte era: ”Dar ce, nu sunt?”. Uitandu-mă azi în oglinda, îmi dau seama că nu eram. Nemachiată, cu o bluză de mohair care o primisem de la bunica și adidași. Mult diferită de cum sunt astăzi. Tot ce mi-am păstrat intact este zâmbetul pe buze. Acesta a fost primul meu accesoriu care m-a ajutat să câștig 783 de lei în prima zi la Lucky Studio. Și de atunci, nu l-am mai dat jos.

Reporter: Cum te-ai simțit atunci când ai câștigat 800 de lei într-o zi?

Oh, ce emoții aveam când a venit domnișoara asistentă și m-a ajutat să-mi calculez banii. Mă așteptam să fi câștigat vreo sută de lei.. Când a zis 783, prima reacție a fost ,,Aaa, stai, adică bani vechi.. 78 de lei noi, nu??” A zâmbit și mi-a spus: ,,Nu, ai câștigat 8 milioane fără o sută șaptezeci de lei”. Am început să plâng, salariul tatălui meu pe o lună. Nu-mi venea să cred până am mers la casierie și mi-am luat banii. Îmi tremurau mâinile. A doua zi am mers și mi-am luat 3 cărți, o geantă și o pereche de pantofi de piele.

Reporter: Ți-a fost rușine să faci videochat?

Videochatul este un job temporar, este modalitatea prin care ne dorim să ne depășim condiția, eu și mii de alte fete ca mine. Vre să arătăm că se poate și în România, și fără ajutorul părinților cu stare. Avem planuri mari cu viața noastră, planuri pe care alții nu și le realizează nici după ani de muncă și sacrificii. Noi nu suntem fetele care se afișează provocator și strident în cluburi, fetele despre care ,,bagi mâna în foc că fac videochat”. Noi nu simțim nevoia să ne afișăm vulgar, pentru că nu ducem lipsă de atenție. Noi, fetele de la Lucky Studio, suntem cele care se folosesc de inteligență pentru a face bani, pentru a dovedi că suntem femei capabile, care merită răsplătite. Folosim psihologia pentru a înțelege niște bărbați care se simt singuri și nu au parte de atenție.

Avem abilități de comunicare, știm să purtăm o conversație în mai multe limbi străine. Facem ceea ce face orice altă persoană în secolul 21: folosim tehnologia pentru a discuta cu oameni din întreaga lume.

Așa cum tu discuți cu părinții plecați la muncă în străinătate prin intermediul skype-ului, așa cum marii afaceriști din diferite colțuri ale lumii discută online cu partenerii de afaceri. În plus, noi îi ajutăm pe acești barbați timizi sau care nu au avut noroc în dragoste să simtă un fior.. fie el și virtual. Activăm ,,computerul de bord” al bărbaților care au o nevoie: de afecțiune, de comunicare, de frumos. Astfel, am transformat comunicarea online într-un business profitabil, fiind recompensate pentru timpul, implicarea și calitățile noastre. Cum ar putea fi asta rușinos?

Reporter: Cum este viața ta acum, după 1 an și 4 luni ca model la Lucky

Studio?

Când ai dus o viață plină de lipsuri financiare, e greu să te obișnuiești cu ideea că poți merge zilnic cu taxiul, că poți mânca în oraș oricând ai chef, că-ți poți cumpăra hainele pe care ți le doreai și pentru care intrai de cîteva ori pe săptămână în magazine, doar ca să vezi dacă mai sunt acolo, deși nu aveai bani să le cumperi. Acum viața mea s-a schimbat la 180 de grade. Să mergi la cursuri și să găsești timp liber și pentru micile tale plăceri e de vis! E super fain să ieși cu prietenele in club fără să-ți mai faci probleme că nu-ți ajung banii de cafea, și-n cele din urma n-o să mergi pe jos acasă. (râde) Am ajuns să-mi trăiesc povestea. Visul meu de viitor doctor pe băncile facultății este tot ce mi-am putut dori. Bine, ceva mai mult decât mi-am dorit sau am putut visa. Anul trecut am văzut pentru prima dată marea.. în Grecia.

Prima reacție când am ajuns în Insulele Halkidiki a fost: ,,Asta-i marea? Da’ nu-i așa mare!” (zâmbește). În noiembrie mi-am luat carnetul și la jumătatea lui februarie mi-am luat prima mea mașină, un BMW seria 1. Mă descurc cu chiria, am un apartament în zona rezidențială din Tătărași. Nici n-am putut visa la așa ceva. Ce-i drept, cea mai mare bucurie ramane faptul că hainele care le purtam și 4 ani le-am făcut pierdute, Zara și Massimo Dutti sunt cele mai bune prietene, pantofii care rămâneau la 3 luni fără toc din cauza uzurii au devenit un vis demult uitat.

Și de ce nu, shoppingul e 100% placere, iar când merg cu colegele de la Lucky Studio la cumpărături, mă simt mult mai fericită. Mie-mi oferă încrederea că sunt frumoasă, iar dacă mai găsesc timp să trec și pe la SPA sau la sală… deja ziua mea e completă! Iar la urma urmei, merit.

Sunt femeie, sunt tânără și merit să fiu fericită, merit să am o viață mai mult decât decentă, merit să nu-mi fac griji pentru ziua de maine. Noi toate merităm. E păcat să nu-ți oferi șansa unei vieți mai frumoase, doar pentru că nu știi ce înseamnă un job în domeniul videochatului. Acum depinde de fiecare, dar vorba bătrânilor: ,,Norocul ți-l faci cu mâna ta!” Per total, eu cred că-și merită numele: Lucky Studio!

