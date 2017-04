Lovitură pentru centura Bacăului. Turcii de la Eko Insaat Ve Tic As renunță la contract și se face o nouă licitație

Speranța de finalizare a centurii Bacăului este pulverizată de turcii de la Eko Insaat Ve Tic As, care au anunțat azi că părăsesc șantierul.

Reprezentanții CNAIR au anunțat în această dimineață la Digi 24 despre o notificare de la constructor, că are probleme în Turcia și nu mai poate duce contractul la final. Potrivit lui Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), din totalul lucrărilor, s-au realizat doar două procente, în aproape un an de la inaugurare.



Șoseaua de centură a Bacăului a fost scoasă la licitație în aprilie 2013, iar câștigătoarea este compania turcească Eko Insaat Ve Tic As, care a avut prețul ofertat de 393,8 milioane de lei. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat de CNADNR pe 7 aprilie 2016.

Potrivit procedurilor, în circa două luni, s-ar putea organiza o nouă licitație, pentru desemnarea unui constructor.