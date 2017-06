Liberalii intervin în conflictul de la CRAB și cer dialog real între sindicaliști și conducerea companiei

Conducerea PNL Bacău s-a întâlnit, vineri, cu liderii de sindicat de la Compania Regională de Apă Bacău (CRAB), unde conflictul de muncă riscă să lase Bacăul fără apă luni, 26 iunie 2017, când este anunțată o grevă.

Deputatul Ionel Palăr, președintele PNL Bacău, a declarat, într-o conferință de presă, că a tras două concluzii, la întâlnirea cu reprezentanții angajaților CRAB. În primul rând, „sindicaliștii nu doresc bani în plus”, a precizat Palăr, adică vor să nu le scadă salariile odată cu întocmirea noului contract colectiv de muncă pe societate, nici vorbă să ceară majorări.

O altă concluzie relalată de deputat este că acționarii CRAB, dintre care Consiliul Local Bacău, este cel majoritar, cu aproape 52%, nu au avut un dialog clar cu sindicaliștii.

„Dacă domnul Bejan nu face față, nu are decât să-și dea demisia!”

Situația de la CRAB a fost comentată pentru presă și de Mircea Fechet, consilier local în Municipiul Bacău. Liberalul a criticat activitatea CRAB din ultimul an. „Constatăm că serviciile sunt mai proaste decât înainte. Nu neapărat din cauza actualei administrații, am avut în ultimul an avarii cât în zece ani”, a spus consilierul local.

Mircea Fechet a catalogat drept „inadmisibil” faptul că primarul Cosmin Necula i-ar fi amenințat pe liderii de sindicat cu plângeri penale dacă opresc apa în Bacău. În opinia liberalului, sindicaliștii nu trebuie să negocieze cu acționarii sau membrii AGA. „Singurul care trebuie să rezolve această problemă este directorul general Ioan Bejan, care ori rezolvă, ori pleacă acasă”, a spus Fechet. Dacă domnul Bejan nu face față, nu are decât să-și dea demisia”, a mai declarat Mircea Fechet.

În ședința de vineri a Consiliului Local Bacău, va fi desemnată să poarte negocieri cu sindicaliștii Cristina Breahnă, consilier local PSD și membru în AGA CRAB. Greva a fost anunțată de sindicaliști pentru luni, 26 iunie 2017, când, timp de 2 ore, se va opri apa în oraș.