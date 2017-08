Liberalii cer demisia prefectului, pentru că nu a activat Planul Roșu de Intervenție. Ce răspunde prefectul Coșa

PNL Bacău solicită demisia de onoare a prefectului Maricica Luminița Coșa, pentru „gestionarea defectuoasă a incendiului de la depozitul de deșeuri”. În replică, prefectul spune că nu i-a văzut pe liberali la locul incendiului, iar Planul Roșu de Intervenție se activează numai când sunt victime omenești.



Într-un comunicat de presă, semnat de deputații Ionel Palăr, președintele filialei județene, și Tudorița Lungu, vicepreședinte, se arată că, la nouă zile de la incendiul ce a cuprins depozitul de deșeuri menajere, băcăuanii continuă să respire aerul toxic, iar Instituția Prefectului, primarul Municipiului Bacău și autoritățile de mediu „își fac încă ucenicia la locul de muncă”.

În opinia liberalilor, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, condus de prefectul județului Bacău, ar fi trebuit să activeze Planul Roșu de Intervenție, ceea ce ar fi putut duce la neutralizarea rapidă a incendiului. „Dacă nu au știut cum trebuie procedat, autoritățile locale ar fi trebuit să aibă decența de a-și recunoască neputința și, prin intermediul planului roșu, să solicite ajutor de la alți specialiști din țară”, se afirmă în comunicatul de presă.

Potrivit liderilor PNL Bacău, prima măsură pe care Prefectura Bacău ar fi trebuit să o ia era să solicite Agenției pentru Protecția Mediului prelevarea de probe de la locul incendiului și din diferite zone din vecinătatea depozitului de deșeuri, cu mijloace mobile, precum și analizarea permanentă a acestora în laborator, pe parcursul celor nouă zile. O supraveghere atentă a parametrilor aerului respirat, în diferite zone din Bacău și în comunele din partea de sud a orașului, ar fi permis creionarea unei imagini corecte asupra calității aerului respirat.

„Considerăm că este de-a dreptul sfidător că, după nouă zile de acțiuni ineficiente, peste 200.000 de locuitori din Bacău și satele din împrejurimi respiră aer viciat, iar reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului afirmă cu seninătate că niciun indicator de poluare nu este depășit. O astfel de atitudine demonstrează o crasă lipsă de responsabilitate față de băcăuani, un comportament suficient și abuziv, care trebuie sancționat”, afirmă liderii liberali.

„Pentru modul defectuos în care a înțeles să gestioneze, în calitate de șef al Comitetului pentru Situații de Urgență, situația de la depozitul de deșeuri menajere și intervențiile din aceste zile ale Agenției pentru Protecția Mediului, PNL Bacău îi cere prefectului județului, doamna Maricica Coșa, să-și prezinte demisia de onoare. Ar fi un minim gest de decență, pe care băcăuanii «gazați» de nouă zile îl merită!”, solicită PNL Bacău.

Prefectul Coșa: „Planul Roșu se activează când sunt victime omenești!”

Contactată de Ziarul de Bacău, Maricica Luminița Coșa, prefectul județului Bacău, a apreciat că „domnul deputat Ionel Palăr si doamna deputat Tudorița Lungu încearcă să politizeze și să profite de o situație nedorită în județul Bacău, iar eu nu voi intra în jocul lor, deoarece nu fac politică, ci administrație”.

Șeful instituției a mai dat câteva explicații legate de reproșurile PNL Bacău. Astfel, Planul Roșu de Intervenție se activează conform unui ordin de ministru, nr 203/1168/2010, care impune reguli stricte. „Nu mă pot juca cu așa ceva, nu mă pot juca cu viețile oamenilor. Potrivit Ordinului, ar fi trebuit să fie minimum 5 victime, dar nu a fost cazul. De fapt, nu a fost nicio victimă, la 112 nu s-a primit niciun telefon de la vreo persoană intoxicată cu fum. De asemenea, la Urgențe nu s-a prezentat nicio persoană intoxicată cu fum”, a explicat prefectul Coșa.

Oricum, salvarea „victimelor”, dacă ar fi fost, nu ar fi dus și la stingerea incendiului. Planul Roșu de Intervenție se activează la solicitarea ISU, conform raportărilor de la fața locului, iar după aceea aprobă prefectul.

„Aș vrea să-i întreb pe domnul deputat Palăr și pe doamna deputat Lungu unde erau noaptea, când eu eram la groapa de gunoi? Când au auzit că e o problemă, cine i-a împiedicat să vină? Liberalii au administrat groapa atâția ani, iar acum vor să ascundă gunoiul sub preș. Nici pe altul dintre liberali, domnul Mircea Fechet, care este consilier local și director la ADIS (Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare – n.n), nu l-am văzut la incendiu. L-aș fi așteptat să explice care e problema cu groapa de gunoi”, a declarat prefectul Maricica Luminița Coșa.

Referitor la sprijinul altor „specialiști” invocat de liberali, prefectul a afirmat că ISU Bacău gestionează incendiul, iar reprezentanții inspectoratului colaborează cu colegii din țară. Oricum, au avut loc discuții cu responsabili din alte județe, iar o intervenție suplimentară nu s-a impus.

Prefectul a răpuns și la afirmațiile referitoare la analizele de mediu: „Nu numai că am solicitat, am fost la fața locului cu Agenția pentru Protecția Mediului și Garda de Mediu, am luat și laboratorul ISU, care a prelevat probe chiar de acolo. Am fost inclusiv la Aeroport, pentru că vântul ar fi putut să ducă fumul acolo. Supravegherea tuturor zonelor se face nu numai zilnic, ci permanent. Primesc informări din 12 în 12 ore. De asemenea, se măsoară indicatorii de mediu ceruți de legislația în vigoare, nu alții, iar normele nu au fost depășite”

„Ce trebuia să fac, să-i anunț pe liderii liberali când merg la locul incendiului?! Tot ce trebuia să facă prefectul, am făcut! Eu, în ultimele 9 zile, nu am fost plecată din Bacău. Liderii liberali vină la locul incendiului și apoi să arunce cu vorbe”, a mai spus prefectul Bacăului.

La acest moment, groapa este acoperită cu pământ în proporție de 80 la sută. „Aștept de la ISU cauza producerii incendiului și voi demara o anchetă pe această temă”, a promis Maricica Luminița Coșa.