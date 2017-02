Lansare de carte la Biblioteca Judeteana

Autorul Cornel Isaila relanseaza astazi, la Biblioteca Judeteana „Costache Sturdza” Bacau, volumul de versuri „Ginduri vii pentru copii”, editia revizuita si adaugita, aparuta in acest la Editura Corgal Press. Cartea este ilustrata de Vladut Isaila, fiul autorului, si este insotita de un CD cu versuri recitate de bibliotecara Atena Mariana – Zara, care semneaza si prefata, alaturi de bibliotecarul Eugen Sendrea. Lansarea are loc de la ora 12.00, la Sectia pentru Copii a institutiei de cultura, mutata recent in cladirea Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, din strada 9 Mai, nr.7. Vor vorbi despre noua aparitie editoriala scriitorul Cornel Galben, director al Editurii „Corgal Press”, si Laura Damian, presedinta a Asociatiei Nevazatorilor – Filiala Bacau, organizatie partenera a Bibliotecii Judetene in derularea acestei actiuni. Vor participa copii de la Gradinita Speciala a Nevazatorilor si de la Scoala „Domnita Maria”.

