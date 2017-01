Jurnalistul Daniel Befu: „Familia mea (mama și tatăl meu) este terorizată de mafia din Slănic Moldova”

Daniel Befu, jurnalist de investigații la România Curată, solicită ajutor, pentru a-și feri familia de teroare. „Familia mea este intimidată în cel mai josnic mod, după publicarea unor materiale care demască grupările apropiate de Viorel Hrebenciuc, din Slănic Moldova. Am înțeles că indivizi dubioși vopsesc bănci și stâlpi în Slănic Moldova cu numele familiei mele și cu injurii la adresa familiei mele”, s-a plâns jurnalistul, care a precizat că nu știe cine încearcă să-i intimideze familia.

“Din vina mea, fiindcă sunt jurnalist de investigații, familia mea trăiește sub teroare. Ai mei nu se mai simt în siguranță. În ce țară am ajuns să trăiesc? Fac apel la sprijin din partea tuturor prietenilor să reacționeze public, ca urmare a reflectorului pus pe ei, cei care îmi chinuie familia să conștientizeze că lor ar trebui să le fie rușine pentru ceea ce fac, nu nouă și să înceteze. Nu înțeleg cine sunt cei care ne vor răul, dar pot bănui, deși încă nu am dovezi”, a precizat Daniel Befu.

Citiți apelul integral al jurnalistului.