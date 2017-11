INTERVIU – Gheorghiță susține că a fost demis din cauza crizei gunoiului de la Moinești, după ce s-a încercat intimidarea cu sms-uri anonime. Ce răspunde primarul Valentin Vieru

Scandalul demiterii vicepreședintelui Marius Gheorghiță de la conducerea Consiliului Județean Bacău, prin retragerea sprijinului politic, are și alte explicații decât cele prezentate oficial de deputatul Constantin Avram, președintele ALDE Bacău.

„La Consiliul Județean, fiind o funcție numită, reprezentantul nostru s-a aplecat mai puțin asupra chestiunilor administrative. În opinia mea și a colegilor noștri, a apărut această îndoială asupra implicării directe în monitorizarea, derularea programelor specifice unor primării, de urmărire la nivelul Ministerului Dezvoltării a PNDL. S-a adăugat și faptul că, la nivel instituțional între Prefectură și vicepreședintele Consiliul Județean au apărut disfuncționalități de comunicare, de abordare a unor probleme, lucruri pe care a trebuit să le discutăm și să-i reamintim colegului nostru că orice funcție numită de un organ politic este revocată tot de acel organ politic”, a explicat oficial deputatul Avram.

Afirmațiile sale nu sunt în concordanță cu realitatea, după cum a dezvăluit Marius Gheorghiță, într-un scurt interviu acordat Ziarului de Bacău. El a făcut referire la două ședințe ale conducerii ALDE, de pe 20 octombrie 2017, când s-a ținut Delegația Permanentă, și de pe 10 noiembrie, când s-a întrunit în absența lui Gheorghiță Biroul Politic Teritorial ALDE Bacău.

Ziarul de Bacău: Deputatul Constantin Avram, președintele ALDE, a declarat că ați fost demis prin votul colegilor dumneavoastră, pe care l-a făcut public după mai bine de două săptămâni. S-a votat doar demitrea sau ați fost exclus și din partid?

Marius Gheorghiță: Mi s-au adus mai multe acuzații, pe 20 octombrie, și eu am cerut personal excluderea mea din ALDE. Eu nu am adus niciun prejudiciu ALDE, am respectat protocolul ALDE cu PSD, cel care a dus la alegerea mea în funcție, dar și a prefectului, a unor viceprimari. E adevărat că am spus că demisionez, însă aștept decizia Delegației Permanente Naționale.

Ziarul de Bacău: Mai exact, ce vi s-a reproșat?

Marius Gheorghiță: Mi s-au reproșat „apropierea prea tare de PSD”, deși eu am respectat protocolul ADLE-PSD, și disfuncționalități în comunicarea cu prefectul Maricica Coșa. Nu știu de unde până unde, că am avut o relație bună, civilizată. Mi s-a mai spus că nu am ajutat primarii cu proiecte pe PNDL, dar acestea sunt strict gestionate de președintele Consiliului Juidețean și, oricum, avem aceleași țeluri. Cum am rezolvat problemele primarilor ALDE, am rezolvat și pe ale primarilor PSD. Dar am rezolvat și probleme ale PNL, că toți sunt din județ.

„Mulți care contestă acum proiectul în trecut l-au votat”

Ziarul de Bacău: Are ceva președintele Avram cu dumneavoastră?

Marius Gheorghiță: Nu știu ce obligații are domnul președinte Avram față de unii sau de alții. El a condus bine partidul, nu știu ce s-a întâmplat în ultima perioadă, probabil sunt implicate și alte persoane.

Ziarul de Bacău: Să revenim la ședința din 20 octombrie. Ați primit și alte reproșuri?

Marius Gheorghiță: Una dintre acuzațiile pe care mi le-au adus dl. primar Valentin Vieru, de la Moinești, și dl. președinte Constantin Avram a fost că nu m-am implicat destul în rezolvarea problemei cu Romprest. Este un scandal în care sunt implicate Primăria Moinești, ADIS și Romprest. Eu le-am spus că este un contract ce trebuie respectat, să meargă în instanță și să-și rezolve problemele. Dl. primar Vieru a insistat că nu m-am implicat în rezolvarea acestei probleme, cu deșeurile. Nu văd cum trebuia să mă implic. Este un proiect de multe milioane de euro, mulți care contestă acum proiectul în trecut l-au votat.

„Sms-uri anonime”

Ziarul de Bacău: Ați mai primit și alte reproșuri?

Marius Gheorghiță: Am primit niște sms-uri, că nu mă implic pentru Moinești și Dărmănești, nu le-am păstrat.

Ziarul de Bacău: De la cine erau mesajele?

Marius Gheorghiță: Erau sms-uri trimise de pe numere necunoscute, în care eram acuzat că țin partea Romprest și ADIS, că ar trebui să mă implic mai mult… N-am putut să răspund la aceste sms-uri anonime.

Ziarul de Bacău: V-au amenințat?

Marius Gheorghiță: Nu m-au amenințat, a fost doar o încercare de intimidare.

Replica primarului municipiului Moinești, Valentin Vieru: „Trebuia să vină la ușa mea, să mă întrebe!”

Ziarul de Bacău l-a contactat pe Valentin Vieru, primarul Moineștiului, care a explicat ce îl nemulțumește la activitatea vicepreședintelui Marius Gheorghiță.

Ziarul de Bacău: Vicepreședintele Marius Gheorghiță a declarat că i-ați reproșat neimplicarea în litigiul cu Romprest. Ce i-ați spus?

Valentin Vieru: Dl. Gheorghiță poate să zică ce vrea, eu nu am avut cu el nicio discuție.

Ziarul de Bacău: A fost totuși o ședință a conducerii ALDE. Cum ați votat?

Valentin Vieru: Am votat pentru retragerea din funcția de vicepreședinte la Consiliul Județean, pentru că e o funcție pe care i-o dă partidul. El a spus că demisionează, dar nu a mai demisionat.

Ziarul de Bacău: În ședință doar ați votat, nu ați explicat votul?

Valentin Vieru: Am spus că mă așteptam să se implice în problema gunoiului.

Ziarul de Bacău: Cum vedeți implicarea?

Valentin Vieru: M-aș fi așteptat să fie de partea mea, în problema cu Romprest. Ar fi trebuit să mă întrebe. Uitați-vă în scorul de la alegeri să vedeți câte voturi are de la Moinești. Trebuia să vină la ușa mea, să mă întrebe.

Criza gunoiului s-a acutizat pe 1 noiembrie 2017, când Romprest a suspendat activitatea de colectare a deșeurilor în 33 de localități, din cauza neplății facturilor. Între timp, au rămas 20 de localități cu debite neachitate. Moinești și Dărmănești au contestat datoriile în instanță și au cerut Ordonanță Președințială de la Tribunalul București, pentru a obliga Romprest să continue strângerea gunoiului.

Vineri, la Moinești s-a declarat Stare de Alertă, deși Prefectura nu și-a exprimat acordul printr-un Ordin de Prefect, ci printr-o adresă simplă, pe care unii juriști nu o consideră suficientă.

Vom reveni.