Incredibil! Un polițist local băcăuan i-a dat puncte de penalizare unui pieton

Un băcăuan a fost amendat de Poliția Locală Bacău, pentru că a traversat prin loc nepermis, pe strada George Bacovia. Polițistul local care a constatat contravenția i-a aplicat și o sancțiune suplimentară: două puncte… de pe permisul auto.

Incidentul s-a petrecut pe 26 aprilie 2017, iar pietonul care a traversat ilegal a pus pe Facebook ineditul procesul verbal (vezi facsimil). „Pentru a circula ca pieton am nevoie de permis? Un agent de la politia locala Bacău mi-a dat si amenda, și puncte penalizare ca pieton pentru că am traversat strada pe la coltul intersectiei. Oare la câte puncte penalizare nu mai am voie sa merg pe jos? Desi nu stiu să existe permis perpedes”, a scris Sorin Buga.

Situația a fost comentată intens pe Facebook, unde Poliția Locală Bacău a fost aspru criticată. În discuții a intervenit chiar Constantin Florin Ene, noul director executiv al Poliției Locale Bacău. „Îmi cer scuze, în numele institutiei, pentru lipsa de profesionalism a polițistului local și vă asigur că măsurile legale pe care le voi lua vor fi pe măsură”, a informat Ene, potrivit consilierului local Cristian Ghingheș.

Un alt aspect inedit este că polițistul a calculat că jumătate din amenda de 435 de lei reprezintă 145 de lei, după care a notat că pietonul refuză să semneze procesul verbal și are un comportament „necivilizat”.

Poliția Locală Bacău nu e la primul abuz. În 2013, un pensionar care a parcat la Piața Sud a fost amendat de două ori, în mai puțin de un sfert de oră, de doi polițiști locali. Șeful de atunci al Poliției Locale a susținut că se poate acorda și o amendă pe minut, pentru aceeași faptă.