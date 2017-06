Închisoare cu executare în dosarul fraudei de la ferma de vaci Holstein. Tun de peste 7,5 milioane de lei cu fonduri europene

Visul familiei Cojocaru, din Moinești, de a avea propria ferma de vaci cu lapte Holstein, a început cu o fraudă de milioane de lei și se termină cu ani grei de închisoare. Tribunalul a pronunțat sentința în dosarul „Sergio Com SRL”, instrumentat de DNA Bacău.



În ianuarie 2015, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților Elena Cojocaru, reprezentant al SC Sergio Com SRL; Constantin Cojocaru și Adrian Cătălin Stoica, administratori ai Sergio Com SRL și, respectiv, Bavasim Com SRL, în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

DNA Bacău a mai trimis în judecată și persoanele juridice Sergio Com SRL și Bavasim Com SRL, pentru aceleași fapte.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au relatat că, pe 07 iunie 2010, Elena Cojocaru, în calitate de reprezentant al SC Sergio Com SRL, beneficiara proiectului finanțat din fonduri europene „Construire fabrică de lapte” în valoare de 15.692.430 lei, beneficiind de ajutorul lui Constantin Cojocaru și al lui Adrian Cătălin Stoica, a depus la Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit un dosarul intitulat „Achiziții construcții/ Procedură selecție de oferte” cunoscând că acesta cuprinde atât documente false cât și documente inexacte (3 oferte ale unor firme, din care una aparținea SC Bavasim Com SRL și un raport de selecție, care atesta date nereale, respectiv analizarea obiectivă a ofertelor depuse).

„Aceste documente atestau îndeplinirea cerințelor contractuale în ceea ce privește organizarea procedurii de achiziție publică a lucrărilor de construcție a fabricii de lapte. Astfel, contractul de lucrări a fost atribuit SC Bavasim Com SRL, reprezentată de inculpatul Stoica Adrian Cătălin, societate care a fost în fapt singura participantă la licitație și care era controlată în realitate de către inculpatul Cojocaru Constantin”, se arată în rechizitoriu.

Prin folosirea acestor documente, SC Sergio Com SRL a obținut pe nedrept 3,9 milioane de lei cu titlu de avans și suma de 3,6 milioane lei reprezentând suma decontată pentru plata SC Bavasim Com SRL, totalul fiind de aproape 7,6 milioane de lei.

„De asemenea, în scopul obținerii sumei de 3,65 milioane lei, inculpata Cojocaru Elena a depus la Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit documente fiscale, tehnice și financiare inexacte (facturi fiscale, devize de lucrări, liste de utilaje, ordine de plată) emise de SC Bavasim Com SRL sau către ea, deși cunoștea că, în fapt, lucrările nu au fost realizate efectiv nici de către aceasta și nici de către firma subcontractantă”, au mai arătat procurorii.

Procesul pe fond s-a judecat la Tribunalul Bacău. Cei trei inculpați persoane fizice, Elena Cojocariu, Constantin Cojocaru și Adrian Cătălin Stoica au fost condamnați la câte 4 ani de închisoare cu executare și doi ani de interzicere a unor drepturi. Cei trei trebuie să plătească paguba de aproape 7,6 milioane de lei în solidar. Sentința nu este definitivă, poate fi atacată cu apel.

Într-un dosar disjuns din acesta, a fost trimis în judecată, pentru complicitate la „folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene”, un alt membru al familiei, Constantin Sergiu Cojocaru. Acel dosar s-a finalizat mai repede, în ianuarie 2015 inculpatul a fost condamnat la 3 ani de închisoare și la plata întregii pagube. Cojocaru a atacat sentința cu apel, iar procesul încă nu s-a finalizat.

