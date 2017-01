Guvernul a adoptat proiectele privind graţierea și amnistia mascată

Ministrul Justiţiei, Florin Iordache, a anunţat astăzi, după şedinţa de Guvern că proiectele de lege referitoare la grațierea unor pedepse și de modificare a codurilor penale.

Grațierea face obiectul unui proiect de lege ce va trebui aprobat de Parlament, însă Ordonanța de Urgență de modificare a codurilor penale intră în vigoare imediat ce sunt publicate în Monitorul Oficial.

„Am adoptat o serie de măsuri care vizează evitarea unei hotărâri-pilot la CEDO. Am adoptat proiectul de lege privind graţierea unor pedepse”, a declarat ministrul Justiţiei.

El a precizat că acest proiect de lege privind graţierea unor pedepse va merge în procedură de urgenţă în Parlament, alături de un alt proiect de lege adoptat marţi seară de Guvernul Grindeanu.

„Am modificat o iniţiativă a vechiului Guvern pe care am pus-o în concordanţă cu conducerea ANP, astfel încât să fie uşor aplicată. Este vorba de recursul în compensare la fiecare zece zile, pentru cei care sunt în penitenciar, cu câte o zi. La 30 de zile câştigă câte 3 zile. Am venit în completarea acestor măsuri cu alocarea unor resurse suplimentare pentru creşterea cu 50% a normei de hrană şi asigurarea implementării proiectelor de investiţii în acest an a două penitenciare cu câte 1.000 de locuri la Caracal (Olt) şi Berceni (Prahova)”, a spus Florin Iordache.

În acelaşi timp, Guvernul a adoptat prin Ordonanţă de Urgenţă, modificarea codurilor penale.

„Cel de-al treilea act normativ pe care l-am adoptat astăzi este vorba de Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii 296 Cod Penal și a Legii 135 Cod de procedură penală. Practic, prin această ordonanță de urgență, am făcut și am pus în concordanță deciziile Curții Constituționale care (…) trebuiau să fie implementate fie de către Guvern, fie de către Parlament”, a declarat Iordache.

Potrivit OUG, incriminarea penală a abuzului în serviciu se va face doar pentru prejudicii mai mari de 200.000 de lei. Florin Iordache a spus că se menţine pragul de 200.000 de lei, dar este eliminată condiţia punerii în mişcare la plângerea prealabilă.

”La abuz în serviciu, a fost eliminată plângerea prealabilă şi s-a precizat că numai încălcările legii pentru cuantumul acela pe care noi l-am stabilit, de 200.000 de lei”, a declarat Florin Iordache, ministrul Justiţiei.

Pentru prejudiciile sub această sumă se vor întreprinde doar demersuri administrative. ”Nu este sancţionat penal. Ce este sub 200.000 de lei nu se mai sancţionează penal, se recuperează prejudiciul. Considerăm că este un cuantum rezonabil”, a apreciat Iordache.

„La această oră a fost şedinţa de Guvern. În ordinea de zi există mai multe proiecte, eu le-am prezentat pe cele care vizează justiţia. Ordinea de zi a fost suplimentată, Guvernul poate suplimenta ordinea de zi. Oportunitatea o stabileşte Guvernul”, a motivat ministrul Justiţiei decizia luată în această seară.

Ministrul Justiţiei a refuzat să dea alte explicaţii, răspunzându-le reporterilor că numai guvernul îşi stabileşte priorităţile.

Întrebat care sunt oamenii politici care vor beneficia de aceste modificări, Iordache a răspuns: ”OUG şi proiectele de lege nu s-au făcut pentru oameni politici sau pentru persoane. S-au făcut pentru infracţiuni.”

Iordache a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliştilor care l-au întrebat dacă vor fi favorizaţi Liviu Dragnea sau alţi acuzaţi penal.

În ce priveşte procedura de emitere a unei ordonanţe de urgenţă, ministrul Justiţiei a invocat că există deja OUG 18/2016 prin care au fost modificate şi anul trecut Codurile penale şi acum a fost folosită aceeaşi procedură pentru că Parlamentul şi Guvernul încă nu au pus în acord prevederile legale cu decizii ale Curţii Constituţionale. ”Legile le face fie Guvernul, fie Parlamentul. Eu invit Parlamentul să modifice OUG aşa cum socoteşte de cuviinţă”, a adăugat Iordache.

OUG menţine termenul de 6 luni de zile până la care pot fi făcute denunţuri privind săvârşirea unor infracţiuni.

Modificările au venit în urma consultărilor, a subliniat ministrul.