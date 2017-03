Grupul suedez Autoliv a produs primul volan, la fabrica din Onești

Compania Autoliv România a deschis o fabrică în Onești, județul Bacău. Autoliv a creat aici 96 de locuri de muncă, urmând ca din 2018 numărul acestora să ajungă la 300.

Autoliv este primul mare producător din domeniul automotive care, în loc să recruteze personal în zona Moldovei și să îl ducă spre Brașov, Sfântu Gheorghe, Lugoj sau Reșița (zonele în care deține fabrici), a preferat să își deschidă o facilitate de producție în zonă.

Luni, a fost inaugurată festiv fabrica Autoliv din Onești, iar la eveniment au participat primarul Nicolae Gnatiuc, Franck Roussel, fost președinte al Autoliv Europe, Ionel Fierbinţeanu, Country Manager şi Ioan Marin, Operational Manager Autoliv.

Odată cu inaugurarea, a fost prezentat şi primul volan realizat la Oneşti din cele peste 200.000 ce se vor realiza în acest an, sau din cele peste 500.000 anual, cât este planul pentru următorii ani.



„Mulțumesc conducerii Autoliv pentru că a ales Oneştiul iar pe oneşteni îi asigur că dezvoltarea agenților economici in zona, conduce la bunăstarea comunității. Crearea locurilor de muncă reprezintă un deziderat pentru orice primar. Oneștiul este un oraș care are nevoie de locuri de muncă!”, a declarat primarul Nicolae Gnatiuc.

Cine este Autoliv

Producătorul de sisteme de siguranţă auto Autoliv România, subsidiara locală a grupului suedez Autoliv care își are sediul la Brașov, ajunge, astfel, la aproximativ 10.000 de angajaţi în fabricile locale.

În fabricile din România, suedezii produc centuri de siguranţă, chingă pentru centurile de siguranţă, generatoare de gaz pentru airbag, module de airbag, dar şi airbaguri şi volane. Autoliv România produce în principal pentru pieţele externe, pentru clienţi precum BMW, Volkswagen, Renault sau Ford.

Grupul auto suedez Autoliv a deschis prima fabrică din România care produce centuri de siguranţă şi sisteme pentru airbaguri în anul 1997 la Braşov, aceasta fiind urmată în anul 2007 de o nouă investiţie de 30 milioane de euro în a doua unitate, în Lugoj.