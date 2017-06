Grupul Scolar „Grigore Moisil” merge in lichidare

Criza invatamintului liceal particular bacauan ar putea fi fatala Grupului Scolar „Grigore Moisil”. Institutia nu mai are nici un candidat la cursurile de zi pentru anul scolar 2008 – 2009 si merge in lichidare, clasele de frecventa redusa, 12, cu 350 de inscrisi, nefiind acceptate la dosarul de acreditare cerut de ARACIP (Agentia Româna de Asigurare a Calitatii in Invatamintul Preuniversitar). „Grigore Moisil” functioneaza din anul 2000, cind a intrat pe piata educationala bacauana cu o oferta care includea specializarile Matematica – Informatica si Filologie. „Au ramas liceele de stat fara candidati, noi ce sa mai spunem? Am renuntat chiar si la taxa de 1.200 de lei pe an, pentru cei care se inscriu anul acesta in clasa a IX-a la cursurile de zi, si tot nu ne-au venit candidati! Avem rezultate bune, la Bacalaureatul de anul acesta fiind promovati 72 la suta dintre absolventii nostri. Insa numarul de elevi care se indreapta spre liceu a scazut. Mai este si saracia…”, explica Dan Dumitru Dragoi, membru fondator al Asociatiei Grupului Scolar „Grigore Moisil”, situatia in care se afla institutia de invatamint. O solutie salvatoare intrevazuta de conducerea grupului scolar este infiintarea unei clase cu o noua specializare, Stiinte sociale, insa nici aici nu au fost candidati. Institutiile de invatamint liceal particular sint cautate de tinerii interesati de cursurile cu frecventa redusa, pentru a putea sa se si angajeze. „Am fost angajat la parasutisti. Am terminat zece clase in 2007, la „Dumitru Mangeron”, si acum vreau sa continui liceul, la frecventa redusa. Fac si scoala, fac si experienta in munca. Daca termin liceul si fac si facultate pot sa devin ofiter”, a motivat Ion H., un tinar de 18 ani, care si-a depus anul acesta dosar de admitere la Grupul Scolar „Grigore Moisil”, specializarea Filologie, pentru continuarea studiilor liceale. „Fara studii nu mai ai ce face in viata” a motivat Ana O. Dorinta sa de a continua studiile, la 17 ani dupa ce le-a intrerupt pentru a pleca in strainatate. Nu doreste insa sa urmeze cursurile de zi. Elevii de la clasele cu frecventa redusa nu pot salva insa viata acestei institutii de invatamint particular. „Grupul Scolar „Grigore Moisil” continua inscrierile pina la inceperea anului scolar.

