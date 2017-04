Gigantul pietei de furaje Evialis-In Vivo a inceput productia in inima Moldovei

Silueta zvelta, albastra, a turnului noii fabrici Evialis domina, de citeva luni, intrarea in cunoscuta ferma de la Brad a societatii Agricola Bacau. De putin timp, fabrica a intrat pe productie si a marcat, astfel, lansarea unui proiect pentru care s-a batut palma si s-au parafat actele acum circa doi ani. Partenerii acestei afaceri sint companiile Guyomarc’h Nutritie Animala Romania si Agricola, o investitie franco-romana care sta sub puternicul brand Evialis-In Vivo, al unuia dintre cei mai mari producatori din domeniul cerealelor si hranei pentru animale. La momentul parafarii contractelor, se vorbea de o valoare a investitiei de la Brad de doua milioane de euro, acoperita prin finantare Sapard. Administratorul ei este, acum, societatea mixta G-A Nutritie Animala, in numele careia este usor de dedus de unde vin initialele G si A.

Cum treci peste calea ferata care taie drumul spre ferma Agricola de la Brad, prima poarta, pe stinga, este a fabricii de furaje complementare si de concentrate proteice. Directorul executiv al fabricii este Marius Strugaru – om tinar, dar hirsit prin hatisurile marketingului, luat in vizor de firmele de recrutare a celor cu stofa de manager si recomandat oamenilor de la Evialis. Au urmat interviuri, tatonari, propuneri si acceptari si Marius Strugaru a ajuns in curtea fostei fabrici de nutreturi a fermei de la Brad, direct pe santier. „Am luat constructia fabricii de la zero – spune directorul executiv. Am trecut de la cravata la casca de protectie, apoi din nou la cravata, dar am finalizat o bijuterie de fabrica despre care pot spune ca este cea mai noua, mai moderna si mai specializata fabrica de furaje complete pentru rumegatoare in formula granulata din Romania”.

Calitatea face legea

La poarta fabricii dela Brad stau la rind basculantele cu cereale de la Marsat Roman. In curte nu se intra oricum, prima proba de dat este cea a laboratorului de probe pentru calitatea marfii, apoi a cintarului. Nimic nu scapa „ochiului” electronic al aparaturii de aici, dar nici exigentei personalului. Un sofer mai nervos vrea sa intre direct pe cintar, insa nu are nici o sansa. „Calitatea materiei prime probata pe toate fazele preluarii si prelucrarii este prima noastra grija – spune Marius Strugaru. Fabrica are tehnologie de ultima generatie, pilotata automat, ceea ce asigura calitatea fabricatiei si trasabilitatea totala a produselor. Iar noi reprezentam un grup foarte important, ne adresam palierului de clienti mari si medii, care cauta performanta. Noi putem asigura aceasta de la primul pas, de la materia prima. Noi nu achizitionam, de exemplu, de la populatie, ci numai de la firme certificate, pentru ca avem nevoie de cantitati foarte mari, dar si pentru ca traderii de cereale acreditati ofera o garantie a calitatii marfii. La ei, pastrarea se face in conditii conforme, se asigura aceeasi calitate a intregii marfi. In zona, Marsat este unul dintre ei. La noi nu vine omul cu caruta. Nu facem nicio discriminare, dar nu preluam decit de la cine asigura calitatea materiei prime”.

Creierul electronic

Scapat de proba cintarului, camionul descarca lejer marfa in gura de preluare a elevatoarelor, care duc cerealele in dantelaria de snecuri, dozatoare, site si buncare ale fabricii. Gratios ca o balerina – calitate pe care nu i-ai fi banuit-o -, directorul executiv urca in turnul fabricii si ma indeamna sa fac la fel. Cu mine e mai greu, dar mor de curiozitate sa va cit mai mult si nu stau pe ginduri. Fabrica zumzaie, duduie, vibreaza. „Merge – imi spune, mindru, Marius – si asta e primul lucru important. Acum am ajuns la circa 80% din capacitate. Rezultatele sint bune, iar volumele se dubleaza, de la o luna la alta si chiar mai mult. Capacitatea de productie este de 30.000 de tone pe an, iar in echivalent de furaje concentrate 70.000 de tone”. Intram in sala „creierului” fabricii, acolo unde un inginer supravegheaza tot procesul tehnologic, de la o masa pe care vad patru monitoare de calculator. Trasee tehnologice, zone de lucru, tabele cu parametri apar pe ecrane. Un clic de maus si specialistul intra in intimitatea unei faze de productie. „Nu e nevoie de prea mult – spune el -, orice abatere de la program ar fi semnalata, iar noi am interveni prompt”. In turn, buncarele de materie prima si de produse finite stau aliniate militareste. Linga cele patru buncare finale, patru locuri goale. „Aici – spune Marius Strugaru – avem un spatiu de rezerva. Sa dea Dumnezeu cerere mare pe piata, ca inca patru buncare vor fi repede montate”. Furajul gata preparat, granulat, curge din buncare direct in saci, mai mari, mai mici, sau in benele pintecoase ale camioanelor.

Strategii de piata in Centrul Moldovei

Fabrica de la Brad produce, deci, furaje complementare pentru hrana rumegatoarelor (vaci de lapte, bovine la ingrasat, ovine si caprine) si concentrate proteice destinate distributiei si crescatorilor de animale. „Ceea ce facem noi – a mai precizat Marius Strugaru – este rezultatul experientei si al know-how – ului Grupului Evialis. Principiile sint aceleasi, dar ele se aplica la specificul din fiecare tara”. Noua fabrica a si fost prezentata in toate judetele Moldovei, dar si la reuniunea crescatorilor de taurine de la Risnov, din luna mai, si la recenta conferinta anuala a crescatorilor de capre din asociatia Caprirom. „Comunicam cu toti clientii importanti si cunoastem mereu cerintele si specificul activitatii lor, cu sprijinul direct al specilistilor Evialis. Oferim, astfel siguranta alimentara pe o piata concurentiala, dar pe care noi avem marele avantaj ca avem o unitate de productie chiar linga clienti, in inima Moldovei, la Bacau, pentru toata Moldova, nu doar retele de distributie ale unor mari producatori”.