GALERIE FOTO! Gabriela Firea și Liviu Dragnea au venit la Moinești să îl sprijine pe Paul Claudiu Cotîrleț în lupta pentru Primărie

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, și Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, au mers azi la Moinești, județul Bacău, unde și-au manifestat susținerea pentru Paul Claudiu Cotîrleț, candidatul PSD pentru Primăria din localitate. Alegerile anticipate vor avea loc pe 11 iunie 2017.

Primul moment al evenimentului a fost la Spitalul Municipal Moinești, unde binecunoscutul dr. Adrian Cotîrleț, directorul unității medicale renumite pentru serviciile de calitate pe care le oferă, le-a prezentat invitaților ultima dotare destinată pacienților, un aparat RMN proaspăt instalat și dotat cu toate anexele și accesoriile.

La finalul vizitei, Gabriela Firea, primarul Capitalei, și Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, au semnat în Cartea de Oaspeți a Spitalului Municipal Moinești.

La ieirea din spital, dar și în parcul situat vizavi de unitatea medicală, musafirii au fost așteptați de câteva sute de moneșteni, curioși să dea mâna cu Gabriela Firea și Liviu Dragnea, dar și cu Paul Claudiu Cotîrleț, candidatul PSD la Primăria Moinești. A fost primit cu câldură și tatăl candidatului, dr. Adrian Cotîrleț, care le-a dedicat moineștenilor cariera medicală.

Gabriela Firea: „M-aș bucura ca d epe 11 iunie să putem vorbi ca de la primar la primar”

Pe scena amplasată în parc, s-au rostit discursuri de susținere a lui Paul Claudiu Cotîrleț.

Primul care a vorbit a fost chiar tatăl candidatului, dr. Adrian Cotîrleț. Vizibil emoționat, acesta a spus: „E un eveniment d esuflet, o spun în numele celor 500 de angajați ai Spitalului Muncipal Moinești. Am o emoție foarte mare, pentru că sunt aici ca manager, dar și pentru că sunt un om împlinit, după 35 de ani de când am intrat ca stagiar în Spitalul Moinești, simt nevoia unei predări de ștafetă. Am un băiat cu idei sănătoase, care se întoarce în orașul natal, în timp ce alții pleacă și lasă lucrurile neterminate”. Dr.Cotîrleț i-a invitat pe moneșteni la vot, pe 11 iunie 2017.

Paul Claudiu Cotîrleț, fiul doctorului și candidat la Primăria Moinești, a amintit vizitele pe care le face și întâlnirile pe care le are cu cetățenii: „Vă garantez că îmi dau tot interesul pentru ca fiecare problemă pe care mi-ați semnalat-o să o rezolv în cei trei ani de mandat de primar!”.

Gabriela Firea, primar general al Capitalei: „Nu am uitat d eunde am plecat, sunt o fiică a județului Bacău. Știu că sunteți oameni muncitori și sufletiști. L-am cunoscut la Senat pe Paul (Cotîrleț – n.n), m-aș bucura ca de pe 11 iunie să putem vorbi ca de la primar la primar”.

Liviu Dragnea, președinte al PSD și președinte al Camerei Deputaților: „Eu nu sutn băcăuan, dar am venit de multe ori aici și am făcut multe pentru Bacău, încât s-ar putea să devin fiu adoptiv. Acum, am venit să vă garantez că Paul nu candidează în glumă, propunerile pe care le face au garanția că se vor întâmpla. Este un nou început pentru Moinești, municipiu care are o istorie bună, dar se impune o cotitură. Îndrăzniți să credeți în România, îndrăzniți să credeți în Moinești! Paul Claudiu Cotîrleț este un tânăr bine pregătit, are suflet curat, are și de unde să învețe, de la tatăl lui, care e atât de apreciat pentru ceea ce a făcut”.

Alături de invitații de la București, au mai participat la eveniment senatorul Dragoș Benea, președintele județenei PSD, deputatul Gabriel Vlase, vicepreședinte al Camerei Deputaților, Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău, deputatul Miron Smarandache, alți parlamentari de Bacău, aleși locali și județeni.

