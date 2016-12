Galerie FOTO – Alaiul datinilor 2016! În ciuda ploii, băcăuanii s-au adunat la spectacol

În ciuda unei ploi mocănești, băcăuanii s-au strâns în centrul municipiului pentru a asista la Alaiul datinilor 2016. Celebra manifestare, care are loc an de an în Bacău, a ajuns la ediția 51.

Câteva sute de participanți, mascați în cete de călăreți, ”capre”, ”urși”, irozi sau alte trupe de teatru popular, dansatori și urători au stârnit entuziasmul celor prezenți, făcându-i să uite de ploaie și frig.

Artiștii populari au venit să aducă în fața băcăuanilor elemente de tradiție populară din aproape 20 de comune din județul nostru, dar și din cele vecine.

