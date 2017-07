Fundația Neghiniță va fi evacuată forțat dintr-un spațiu al Creșei 4. Se vor crea 20 de noi locuri pentru copii

Primăria Bacău anunță înființarea a 20 de noi locuri în Creșa 4, într-un spațiu ce va fi eliberat după un proces cu Fundația Teatrală Neghiniță.

„În luna februarie a acestui an ne întâlneam la Creşa 4, acolo unde două spații ale unității erau ocupate de o fundație, în baza unui contract ilegal. Am spus acest lucru încă de atunci și am promis că vom lua măsuri pentru a recupera spațiile care ni se cuvin și pentru a face loc copiilor. Mă bucur sa vă anunț că am câștigat în instanță unul dintre spațiile ocupate de Fundația Neghinita, drept urmare, aici vom amenaja cât mai repede încă o clasă cu 20 de locuri”, a declarat viceprimarul Dragoș Ștefan.

Cererea de executare silită a Fundației Neghiniță fost admisă la Judecătoria Bacău pe 12 iulie 2017. De asemenea, pe rolul instanței de judecată este un alt proces, prin care municipalitatea vrea să anuleze contractul de comodat ce permite fundației să ocupe cel de-al doilea spațiu din Creșa 4. Acest proces este abia la început.

În ultimul an, municipalitatea a creat 60 de noi locuri în creșe, iar până la sfârșitul anului sunt planificate alte 140.