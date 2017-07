FOTO. Ce operații s-au făcut și ce au declarat participanții la Zilele Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești

S-a încheiat a XII-a ediție a Zilelor Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești.

Vineri, în a doua zi a manifestării ce a consacrat Moineștiul drept un important centru al medicinei românești, s-au făcut nouă intervenții chirurgicale dificile, s-au ținut conferințe științifice și s-au rostit discursuri. Toți invitații au elogiat calitatea și ținuta științifică a Zilelor Medicale.

9 cazuri grele

Nume mari ale chirurgiei au dat, la Moinești, speranțe de viață pentru nouă pacienți cu boli grave. Intervențiile au fost complexe și au vizat specialitățile chirurgie generală, chirurgie oncologică, chirurgie laparoscopică, ginecologie, ortopedie. S-a operat în cinci săli, iar intervențiile au fost transmise în săli de vizionare, pentru participanții la Zilele Medicale.

cu diverse tumori de ficat, colon șamd, au fost operați de echipa formată din prof. dr. Nicolae Iordache, prof. dr. Adrian Cotîrleț, dr. Andrei Stoica, dr. Eduard Popa, dr. Raluca Iordache Coșa, dr. Sergiu Rău și dr. Rodica Anghel. În sălile de operații, au intrat și experții prof. univ. dr. Silviu Constantinoiu, prof. univ. dr. Dan Sabău, prof. univ. dr. Dan Ungureanu, prof. univ. dr. Ioan Cordos, prof. univ. dr. Gheorghe Rojnoveanu, prof. univ. dr. Valeriu Revenco, prof. univ. dr. Mihai Radu Diaconescu, prof. univ. dr. Ritha Alhindawi (New York) și prof. univ. dr. Ninian Spenceley Peckitt (Marea Britanie).

O septuagenară cu neoplasm ovarian a fost operată de dr. Valentin Ciuchi și dr. Oana Axinte.

Încă patru bolnavi de la Ortopedie, de 55-83 de ani, au fost operați de dr. Sorin Ungureanu, dr. Monel Ciubotaru, dr. Andrei Antoniu și dr. Claudiu Andriescu.

„Omul sfințește locul”

Academicieni, profesori, șefi de clinici și universități, dar și demnitari din administrația centrală a sistemului sanitar au venit la Moinești, pentru Zilele Medicale. Cei mai mulți dintre participanți nu sunt la prima ediție și au ținut să sublinieze importanța evenimentului, dar și să aprecieze eforturile deosebite ale prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, managerul Spitalului Municipal de Urgență (SMU) Moinești, de a organiza an de an această manifestare complexă.

Acad. prof.univ. dr. Vlad Ciurea, șeful Clinicii de neurochirurgie de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, membru al Academiei de Științe Medicale din România: „Spitalul din Moinești este una din unitățile spitalicești de vârf ale medicinei românești, prin calitatea asistenței medicale pe care o acordă populației noastre. Eforturile meritorii ale direcțiunii sale, în speță prof.univ.dr. Adrian Cotîrleț, a antrenat o dotare modernă și performanță ce permite investigații de specialitate și asistență medicală la cel mai înalt nivel”. Academicianul a vorbit și despre centrul de cercetare privind acțiunea terapeutică a apelor minerale, de la SMU Moinești.

Prof. univ. dr. Silviu Constantinoiu, președintele Societății Române de Chirurgie: „Spitalul din Moinești este un model de succes, are o dotare extraordinară și cadre medicale care fac o medicină de performanță, de multe ori peste spitalele universitare”.

Prof. univ. dr. Dan Florin Ungureanu, președintele Senatului Universității ”Titu Maiorescu” București: „Apreciez organizarea, nivelul științific al prezentărilor, modul cum se desfășoară conferințele, participarea numeroasă și cu nume mari din medicina românească și de peste hotare. Acest congres concentrează puternice forțe academice și universitare din România, și de aceea toată lumea vine de plăcere aici, iar meritul este în totalitate al doctorului Adrian Cotîrleț. Mereu vin cu plăcere, las la o parte orice activitate aș avea în București”.

Prof.dr. Ninian Spenceley Peckitt, medic de chirurgie orală, maxilofacială și plastică (Marea Britanie): „De când am venit în România, am fost impresionat de talentul colegilor de aici și de standardele clinicilor. Aici, în acest spital, am văzut oameni dedicați, care lucrează în echipă, am văzut săli de operații bine dotate, departament de urgență și de cercetare, un manager care a reușit să facă tot ce e aici”.

Prof. dr. Gheorghe Rojnoveanu, prorectorul pentru activitate științifică a UMF „N. Testemițanu” din Chișinău: „A devenit o tradiție frumoasă să particip, de 12 ani, la acest eveniment de extraordinar care are loc aici, la Moinești, unde ne simțim ca acasă, ni se oferă oportunități de a ne împărtăși experiența noastră, dar și de a afla lucruri noi din diferite școli de chirurgie și medicină. Vom profita de toate ocaziile să ne întâlnim, atât pe malul stâng, cât și pe malul drept al Prutului, la astfel de manifestări științifico-practice”.

Marius Sepi, secretar de stat în Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social, fost lider SANITAS: „De mulți ani mi-am dorit să vin să văd Spitalul din Moinești. Acum am reușit, am văzut un spital foarte bine dotat, foarte aranjat, cu un personal deosebit, oameni care zâmbesc. Am văzut un spital curat și oameni care salvează vieți. Unora ar trebui să vi se facă statui, dar în continuare sunteți progoniți. Sunt peste 14.000 de medici și peste 28.000 de asistenți medicali plecați în străinătate. Este în intenția noastră să-i aducem pe români acasă, pentru că noi avem nevoie de ei și ei au nevoie de familiile lor. Cu noua Lege a Salarizării, vă pot asigura că munca domneavoastră va fi răsplătită la adevărata valoare”.

Flori și plachete omagiale

Prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț le-a înmânat plachete omagiale lui Marius Sepi, secretar de star în Ministerul Dialogului Social, prof. univ. dr. Silviu Constantinoiu, președintele Societății Române de Chirurgie, prof.dr. Ninian Spenceley Peckitt, Răzvan Vulcănescu, vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și prof. univ. dr. prof. dr. Gheorghe Rojnoveanu, prorectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” din Chișinău.

Au primit frumoase diplome pentru întreaga activitate și buchete de flori doctorițele pensionare, dar încă active, de la SMU Moinești, Viorica Balcan și Beatrice Pascaru.

Zilele Medicale au fost un succes

Ziua de vineri a continuat cu sesiuni științifice moderate de prof. univ. dr. Ingrith Miron, prof. univ. dr. Smaranda Diaconescu și prof. univ. dr. Marin Burlea, dar și cu masa rotundă a directorilor de spitale, „Strategia națională 2017 – 2020 în Sănătate. Asociația spitalelor din România”. Sâmbătă, ultima zi, a fost animată de conferințe științifice, cursuri de specialitate și a 38-a ediție a Reuniunii Chirurgilor din Moldova.

Bilanțul participanților în cele trei zile arată că Zilele Medicale ale Spitalului Municipal Moinești au fost un succes și la această ediție, a XII-a. Au participat doctori, specialiști, profesori, academicieni, autorități din București, Bacău, Suceava, Iași, Neamț, Galați, Sibiu, Cluj, Timișoara, Italia, Franța, Anglia, Elveția, Republica Moldova, Ucraina, Statele Unite ale Americii șamd. În total, peste 600 de participanți, inclusiv cei din prima zi, când au fost omagiați asistenții medicali.

La final, prof.univ.dr. Adrian Cotîrleț s-a declarat mulțumit de cum s-au desfășurat Zilele Medicale și că deja pregătește ediția din 2018 a manifestării.