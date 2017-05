Fostul primar Andrei Șerban și un grup fidel de afaceriști vor referendum ca să-l demită pe noul primar din Slănic Moldova, Gheorghe Baciu

La Slănic Moldova, o grupare de afaceriști apropiată de fostul primar Andrei (Adi) Șerban strânge semnături pentru demiterea lui Gheorghe Baciu, noul edil, ales din partea PNL la alegerile locale din iunie 2016.

Orașul Slănic Moldova are conturile blocate, în urma datoriilor acumulate în administrația lui Andrei Șerban. Acesta a pierdut alegerile locale, după ce și-a atacat propriul partid, PSD, în campania electorală.

Gruparea Iacobov a mai încercat un referendum

Slănic Moldova, orașul-stațiune care dezamăgește de zeci de ani, a fost permanent în centrul luptelor politice și ale grupurilor de interese. Cea mai dură perioadă s-a derulat în perioada privatizărilor în turism, când, la fel ca acum, grupatea Iacobov-Șerban a încercat să organizeze un referendum pentru demiterea primarului PD, Mircea Ionel, ales legal în 2000.

Unul dintre merele discordiei au fost în anii 2000 izvoarele de apă minerală. Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) a vrut să organizeze licitații pentru acordarea licențelor de concesiune a tot ceea ce înseamnă izvoare minerale din stațiunile balneare.

În cazul orașului Slănic Moldova, potrivit romaniacurata.ro, interes și-a manifestat afaceristul Corneliu Iacobov, important lider al PSD. Astfel, s-a aranjat ca resursele din stațiunile balneare să fie atribuite (fără licitație) societăților comerciale care cumpără vechile întreprinderi balneare.

La Slănic Moldova, cumpărător a fost SC Perla Moldovei SA, firmă în dreptul căreia se regăseau la începuturi mai multe nume, inclusiv, potrivit romaniacurata.ro, cel al lui Andrei Șerban. (România Curată a scris pe larg despre aceste afaceri aici.)

În cele din urmă, referendumul pentru demiterea primarului Mircea Ionel nu s-a mai ținut, pentru că Guvernul Năstase nu a mai emis o hotărâre pentru scrutin. La acea vreme, s-a zvonit că PSD nu a vrut să deschidă Cutia Pandorei, pentru că și în localitățile conduse de primari PSD ar fi putut să apară inițiative similare.

Atac la baionetă

În urma administrației lui Andrei Șerban, primăria Slănic Moldova are conturile blocate. Cu circa 800.000 de lei, s-ar debloca situația, însă edilii nu reușesc să strângă datoriile din impozite și taxe acumulate în dreptul unor firme, în timpul administrației actualului contestatar Adi Șerban. Numai pentru 2015, Curtea de Conturi a constatat o gaură de peste 2 milioane de lei.

„Noi avem moștenită o datorie istorică pentru care ne-ar trebui 7-8 bugete anuale din venituri proprii să o acoperim. Ar trebui să stăm aproape opt ani să plătim datoriile lăsate de fosta conducere. Numai Hotelul Perla, de exemplu, are datorii curente de circa 200 de mii de lei. Dar vine din grupul de firme Perla Moldovei, care în total au datorii de 2.470.000 de lei la bugetul local. Majoritatea dintre ele sunt în faliment sau în insolvență și este puțin probabil că vom recupera acești bani. Numai datoria de la Perla Moldovei reprezintă 8% din bugetul Slănicului”, a declarat primarul Gheorghe Baciu, citat de cotidianul Deșteptarea.

„Ce era să fac, să le iau la bătaie?!”

Andrei Șerban, fostul edil, și-a asumat demersul de demitere a celui care l-a înfrânt la alegerile din 2016. „Nu mă mai interesează Primăria, ci bunul mers al orașului. Din niște oameni mândri, acest primar i-a transformat în cerșetori pe slăniceni, care merg pe la mall să ceară bani pentru izvoare”, a declarat Șerban pentru Ziarul de Bacău.

„Am decis să intervin, pentru că tot ceea ce spune Gheorghe Baciu sunt numai minciuni. În 2004 eu am preluat în Slănic Moldova o datorie de 3 miliarde de lei, nu aveam nici sediu de primărie. Acest mincinos a plătit o nouă strategie de dezvoltare, deși plătisem eu una, pe fonduri europene. Interesul meu este ca stațiunea să funcționeze. Vă mai atrag atenția că orașul este în pericol să returneze fondurile europene cu care s-a făcut pârtia de schi, pentru că primarul a dat autorizații unor comercianți să vândă acolo, lucru total interzis”, a mai spus fostul primar.

Andrei Șerban a mai precizat că nu mai are acțiuni la nicio societate din 2004, deci nici interese economice. Fostul primar a comentat și problema impozitelor și taxelor rămase nestrânse în mandatele sale și care acum grevează bugetul local: „Eu am acționat conform legii, am cerut insolvența acelor firme. Ce era să fac, să le iau la bătaie?!”

Unii dintre afaceriștii cu datorii și-au mutat activele de pe o firmă pe alta, ca să scape de executarea silită.

Lanțul deciziilor, până la referendum

La alegerile din iunie 2016, Gheorghe Baciu a obținut 1.330 de voturi (57,2%), iar Andrei Șerban a fost votat de 642 de cetățeni (27,6%). De la alegerile din iunie 2016 și până acum, s-au întâmplat trei evenimente: un nou scandal al izvoarelor, blocarea conturilor primăriei Slănic Moldova și eliberarea din închisoare a mentorului lui Adi Șerban, Corneliu Iacobov.

Grupul de oameni de afaceri apropiat lui Andrei Șerban a anunțat că se apropie de 1.300 de semnături pentru demitere și a depășit pragul minim de 1.100. Conform Legii Administrației publice locale (L 215/2001), organizarea referendumului trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puțin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie să fie realizat în fiecare dintre localitățile componente ale orașului.

„Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de locuitorii orașului, ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivității locale sau neexercitării atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului”, mai prevede Legea.

După primirea cererii, prefectul va proceda la analizarea temeiniciei motivelor invocate, a indeplinirii conditiilor legale, precum si la verificarea veridicitatii si autenticitatii semnaturilor, in termen de 30 de zile. Dupa verificare prefectul va transmite Guvernului, prin Ministerul Administrației Publice, o propunere motivată de organizare a referendumului.

Pe baza propunerii motivate a prefectului, avizată de Ministerul Administrației Publice, Guvernul se va pronunța, prin hotărâre, în termen de 60 de zile de la solicitarea prefectului. Hotărârea Guvernului va stabili data organizarii referendumului și va fi adusă la cunoștința locuitorilor orașului, prin grija prefectului.

Cheltuielile necesare pentru organizarea referendumului se vor suporta de la bugetul local. Reamintim, Slănic Moldova are conturile blocate pentru datorii.

Deși liberal în acte, primarul Gheorghe Baciu este considerat un apropiat al lui Viorel Ilie, fost primar în Moinești și actual ministru ALDE, formațiune ce a nominalizat noul prefect al Bacăului, la care vor ajunge documentele pentru demitere.