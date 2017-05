Fosta judecătoare care a luat mită de la Borcea, în stare gravă la Spitalul din Bacău, după un accident rutier. Cum arată mașina

Fosta judecătoare Geanina Teodorovici, condamnată în fond la cinci ani şi şase luni de închisoare pentru că a luat mită 195.000 de euro de la Cristian Borcea, Victor şi Ioan Becali pentru a-i achita în dosarul „Transferurilor”, este internată în stare gravă la Spitalul Judeţean Bacău, unde a fost operată, după ce a fost implicată într-un accident rutier.

George Moloman, avocatul Geaninei Teodorovici, fostă Terceanu, a declarat luni, pentru News.ro, că accidentul s-a produs sâmbătă seara, în localitatea Dumbrava din judeţul Bacău, din cauza unui şofer care a întors pe banda continuă.

„Sâmbătă seară s-a întâmplat, a fost un accident destul de grav, şoferul vinovat a întors pe bandă continuă. Clienta mea a intrat direct în operaţie şi abia astăzi (luni, n.r.) am fost anunţaţi. Accidentul s-a întâmplat în localitatea Dumbravă, judeţul Bacău. Din câte am auzit, şi şoferul care a efectuat manevră de întoarcere este grav rănit. În prezent, Geanina Teodorovici este internată în Spitalul Judeţean Bacău”, a spus avocatul George Moloman.

Maşina în care se afla fosta judecătoare Geanina Teodorovici, condusă de un bărbat în vârstă de 35 de ani, care mergea spre Suceava, a intrat într-un alt autoturism al cărei şofer a întors neregulamentar. În urma accidentului au fost răniţi Geanina Teodorovici, şoferul şi o femeie din cealaltă maşină, a declarat, pentru News.ro, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Bacău, Cătălina Creţu.

Terceanu este in stare stabila, fiind internata la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta Bacau.

Potrivit unor surse medicale, fosta judecatoare a suferit o ruptura de intestine, in urma accidentului produs, sambata seara, pe DN 2, dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un alt autoturism al carui sofer a intors neregulamentar. Terceanu a fost operata de medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Bacau.

”Pacienta este internata in prezent la Sectia Anestezie Terapie Intensiva, starea sa fiind stabila din punct de vedere hemodinamic. In cursul zilei de maine (n.r. – marti), vom putea oferi mai multe amanunte, daca vom avea acordul persoanei in cauza”, a declarat, luni, pentru News.ro purtatorul de cuvant al SJU Bacau, Mirela Romanet.

Soferul vinovat de producerea accidentului, transportat si el la spital, este de asemenea in stare stabila. Barbatul este cercetat de catre politisti pentru vatamare corporala din culpa.

În 24 noiembrie 2016, Geanina Teodorovici, fostă Terceanu, a fost condamnată de Curtea de Apel Bucureşti la cinci ani şi şase luni de închisoare pentru că a luat mită 195.000 de euro, de la fraţii Ioan şi Victor Becali şi de la Cristian Borcea, când era judecătoare la Tribunalul Bucureşti, pentru a da o soluţie favorabilă în dosarul „Transferurilor de jucători”.