Firma de modelling de la magazinul ADAL a dispărut, după ce a primit amenzi de peste 100.000 de lei. Protecția Consumatorului a sesizat Poliția

Firma de modelling ce funcționa în cadrul magazinului ADAL, care ademenea femei cu copii și chiar bătrâni, a dispărut subit după ce a luat amenzi de peste 100.000 de lei de la Protecția Consumatorului Bacău. Cazul a ajuns în atenția Poliției Bacău.

După articolul în care Ziarul de Bacău semnala modul în care firma de modelling de la ADAL agață femei cu copii și bătrâni cărora le solicita bani în schimbul unor promisiuni de apariții la TV, prezentări de modă, etc, au început să curgă reclamațiile.



“Instituția noastră a înregistrat un număr de 20 de reclamații împotriva G.C.A. CASTING PROMOTION S.R.L care și-a desfășurat activitatea în incinta magzinului Adal Bacău”, a declarat Alin Năstasă, comisar-șef CJPC Bacău. La intervenția comisarilor din cadrul C.J.P.C. Bacău, doar primilor 4 consumatori dintre cei care au depus reclamații, operatorul economic le-a restituit taxele de înscriere, celorlalți nefiindu-le restituită nici măcar o parte din contravaloarea încasată.

Deși operatorului economic reclamat i s-a solicitat să prezinte contracte încheiate cu diverși operatori economici din care să rezulte clar că va asigura consumatorilor participarea la activități de distribuit pliante, gazdă la activități promoționale, spectacole, emisiuni TV, participarea la activități de realizare a spoturilor publicitare, apariții scenice, prezentări de modă, participarea la programe radio și la orice fel, etc, servicii precizate clar în contractele încheiate cu consumatorii, acesta nu a prezentat nici măcar un contract, susțin cei de la CJPC Bacău.

Practică comercială incorectă

“Se regăsește pe deplin situația juridică a unei practici comerciale incorecte, așa cum este aceasta definită de legiuitor, și care este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul, determinându-l să ia o decizie de tranzacționare pe care altfel nu ar fi luat-o”, a explicat directorul Alin Năstasă.

CJPC a aplicat o primă sancțiune în data de 23 martie 2017, proces verbal de constatare a contravenției încheiat pentru 2 reclamații, fiind aplicată o amendă de 2000 lei. În baza acestui proces verbal de constatare a contravenției, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord – Est (Iași) a emis o decizie prin care s-a dispus măsura încetării practicii comerciale incorecte, decizie care nu a fost contestată în instanță.

Val de amenzi

“Instituția noastră a mai aplicat o sanctiune contravențională în valoare de 5.000 lei în data de 20.04.2017. În data de 24.04.2017 o echipa de comisari a încheiat un nou proces verbal de constatare a contravenției, in urma cercetarii a 10 reclamații, prin care s-a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 20 000 lei. S-a dispus ca sancțiune complementară restituirea contravalorii serviciului tuturor celor 10 reclamanți în termen de maximum 15 zile de la luarea la cunoștință de către contravenient a procesului verbal de constatare a contravenției. Având în vedere că măsura nu a fost respectată, comisarii din cadrul C.J.P.C. Bacău, în data de 12.05.2017, au aplicat o noua amenda societatii in cauza in valoare de 10 000 lei”, ne-a mai precizat șeful CJPC Bacău.

În urma numeroaselor sesizari si din cauza neconformarii operatorului economic cu privire la masurile dispuse au fost aplicate alte doua sanctiuni, in data de 11.05.2017 în valoare de 30 000 lei si in data de 15.05.2017 în valoare de 40 000 lei. În conformitate cu prevederile legale s-a propus ca sancțiune complementară suspendarea activității până la încetarea practicii comerciale incorecte insa la data si ora la care s-a incercat inmanarea procesului verbal de constatare a contraventiei operatorul economic nu mai functiona la punctul de lucru declarat din incinta magazinul ADAL.

Intră pe fir Poliția

Luând în considerare cele întâmplate si faptul că operatorul economic nu s-a conformat măsurilor dispuse, de restituire a sumelor incasate, CJPC Bacău va sesiza Inspectoratul Județean de Poliție Bacău – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

“Sfătuim consumatorii să fie extrem de precauți și de reținuți la astfel de abordări, de multe ori extrem de insistente, să ceară și să citească cu atenție orice înscris care le este pus la dispozitie sau care ar trebuie să le fie înmânat, să refuze categoric orice produs sau serviciu care le trezește suspiciuni sau care nu este conform cu ceea ce doresc să achiziționeze”, a avertizat directorul Alin Năstasă.