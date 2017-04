EXCLUSIV! Culisele scandalului șoselei de centură: De ce renunță turcii la contract și ce spun autoritățile băcăuane

Firma turcească Eko insaat Ve Tic As reziliază contractul cu Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pentru Centura Bacău. Decizia vine după ce turcii ar fi cheltuit în alte scopuri banii primiți de la statul român ca să facă șoseaua ocolitoare a Bacăului.

Ziarul de Bacău a dat ieri știrea, iar mulți și-au dorit să fie o păcăleală de 1 Aprilie, dar surse din CNAIR confirmă vestea proastă pentru băcăuani.

Contractul pentru construirea variantei de ocolire a oraşului Bacău, în valoare de circa 394 milioane de lei (89,54 milioane de euro), fără TVA, a fost atribuit firmei Eko Insaat Ve Tic din Turcia, după lungi contestații, în dauna unor firme ca Pa&Co și UMB, ale „regilor asfaltului” Costel Cășuneanu și Dorinel Umbrărescu. Ca o ironie a soartei, contractul a fost semnat, în Bacău, pe 1 Aprilie 2015.

După o inaugurare oficială a lucrărilor, în mai 2016, abia în august, același an, CNADNR (actuala CNAIR) a plătit avansul de aproape 80 de milioane de lei, adică 15% din costul șoselei. Turcii de la Eko Insaat Ve Tic As au început organizarea de șantier și au și făcut unele mici lucrări, până a venit iarna. Deși în întârziere, angajații constructorului aveau grijă să pună din când în când, pe Facebook, poze din timpul lucrărilor. Inclusiv, joi, 30 martie 2017, au apărut poze cu o stație de betoane proaspăt instalată.

O ședință cu surprize

Vineri, 30 martie 2017, a avut loc o întâlnire, convocată de reprezentanții Eko Insaat Ve Tic As, la sediul finanțatorului CNAIR. Surse din CNAIR au dezvăluit pentru Ziarul de Bacău faptul că la ședință au participat circa 8 persoane și nimeni din partea CNAIR nu se aștepta la neobișnuita cerere a turcilor.

Practic, reprezentanții Eko insaat Ve Tic As au comunicat că o companie soră, din Turcia, are mari probleme cu banii, iar toate firmele grupului sunt executate silit de băncile locale. Prin urmare, firma nu-și mai poate duce la îndeplinire contractul. Propunerea concretă a turcilor a fost rezilierea amiabilă a contractului, urmând ca statul român să „aresteze” (să confiște) garanțiile de bună execuție și de avans depuse de Eko Insaat Ve Tic As. Cererea oficială ar urma să fie depusă luni.

Ipoteză șocantă: turcii ar fi cheltuit banii de avans pe altceva

Aceleași surse din CNAIR susțin că firma turcească ar putea face fără probleme lucrările la centura Bacăului din avansul încasat deja de la statul român, dar, având în vedere solicitarea de reziliere a contractului, au emis ipoteza că de fapt banii au fost folosiți în alte scopuri, nu pentru șosea, ci pentru salvarea – eșuată – a companiei soră, din Turcia. Asupra acestei ipoteze, neconfirmate de Eko Insaat Ve Tic As, vom reveni, după ce vom obține precizări din Turcia. Deocamdată, reprezentantul societății în Bacău ne-a transmis că este în spital, în Turcia.

Oricum, statul român nu pierde banii dați ca avans, ci îi recuperează de la Garanti Bank și Unicredit Bank, ce au emis scrisoarea de bună execuție și, respectiv, scrisoarea de avans. Ulterior, băncile vor executa, la rândul lor, firma turcească, pentru a-și recupera banii.

S-ar putea pierde finanțarea europeană

Principalul efect al rezilierii contractului este că finanțarea prin POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare) s-ar putea pierde, dacă nu se obține o prelungire de la Comisia Europeană. Cum, după reziliere, urmează evaluarea lucrărilor deja făcute, după care o nouă licitație, reluarea activității pe șantier ar putea să mai aștepte chiar și doi ani.

Totuși, centura Bacăului se va construi, în cele din urmă, deoarece face parte din Coridorul 9 European, fiind o componentă a Autostrăzii 7, Ploiești-Iași.

Autoritățile, nemulțumite de ritmul lucrării

Conducerea Consiliului Județean Bacău susține că a acordat tot sprijinul turcilor, dar lucrările înaintau foarte greu. Vestea rezilierii l-a luat însă prin surprindere pe șeful CJ, Sorin Brașoveanu. “Noi am făcut tot ce se putea pentru a-i sprijini. Tot ce ne-au cerut, ca să nu poată spune nimic. Dar lucrările avansau foarte greu și atunci am apelat la minister, să pună puțină presiune pe ei. Dar mai multe nu știu. Am crezut că e glumă faptul că vor să rezilieze. Din păcate e o veste foarte proastă”, a declarat președintele CJ Bacău, Sorin Brașoveanu.

“Este cea mai importantă investiție din Moldova pe infrastructură și sunt probleme. Nu e o veste bună, dar la cum au înțeles turcii să lucreze, cred mai degrabă că este o veste bună decât rea. Deși Guvernul a bugetat și anul trecut si anul acesta lucrarea, turcii s-au dovedit incapabili de a absori fondurile. Din păcate, asta înseamnă reluarea procedurilor, care tura trecută au durat mai bine de 2 ani”, a declarat senatorul Dragoș Benea, fostul șef al CJ Bacău.

Ministrul transporturilor vine în Bacău

Benea a declarat că problema va fi discutată cu ministrul Transporturilor, care avea programată pe 13 aprilie vizită de lucru în Bacău. “Pe 13 aprilie așteptăm vizita ministrului Transporturilor în Bacău, în principal pentru a discuta această problemă, dar și altele legate de infrastructură”, a completat senatorul PSD.